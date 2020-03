Devil’s Hunt: Entwickler offenbar geschlossen – Konsolenports eingestampft?

Einem Bericht aus Polen zufolge wurden beim Entwickler hinter „Devil’s Hunt“ die Pforten geschlossen. Der Titel, der im vergangenen September auf dem PC veröffentlicht wurde, war das Debütspiel des polnischen Studios Layopi Games. Das in Warschau ansässige Team werkelte seitdem an Konsolenports. Doch wie es aussieht, werden diese wohl nicht mehr erscheinen.

Gehälter auf Raten

Die Meldung zur plötzlichen Schließung von Layopi Games basiert auf den anonymen Aussagen einer Reihe von Entwicklern bei Layopi, die allesamt betonen, dass sie seit Monaten nicht bezahlt wurden. Sofern die Angaben stimmen, wurde das Novembergehalt in drei Raten im Dezember, Januar und Februar ausgezahlt. Es heißt auch, dass die Mitarbeiter leere Arbeitsplätze vorfanden, als sie am Freitag zur Arbeit kamen. Ihre Sachen waren ohne Vorwarnung verschwunden.

Der offizielle Twitter-Kanal von Layopi Games ist seit der Veröffentlichung der PC-Version von „Devil’s Hunt“ inaktiv. Die jüngste Reaktion war ein Retweet, der das Spiel am 1. Oktober bewarb. Davor war die letzte offizielle Nachricht ein Tweet am 20. September, in dem ein Spielupdate angekündigt wurde.

Allzu überraschend kommt die Schließung am Ende nicht. „Devil’s Hunt“ brachte es auf Metacritic auf einen Score von 47, der auf 20 Reviews basiert. Nur unwesentlich zufriedener zeigten sich die Spieler.

Eher wie eine Tech-Demo

Auf Steam schrieb beispielsweise ein Käufer: „Es gibt so viele Optimierungsprobleme mit diesem Spiel, dass ich es in dem Zustand, in dem es sich befindet, nicht empfehlen kann. Die Entwickler arbeiten kontinuierlich daran, es im Laufe der Zeit zu optimieren, aber es fühlt sich eher wie eine Tech-Demo als wie ein tatsächliches Spiel an. Nichts wird pünktlich geladen. Sogar der Titelbildschirm benötigt Zeit, um alles vollständig zu rendern. Bei Texturen und Zwischensequenzen ist es ähnlich.“

+++ PlayStation 5 & Next Xbox: 4K wird laut den Devil’s Hunt-Entwicklern die Standard-Auflösung +++

In „Devil’s Hunt“ erlebt ihr eine Story, in der ihr zwischen der Hölle, den modernen USA und einer antiken Stadt reisen könnt. Begleitet wird die Reise von reichlich Action und Rätseln. Nachfolgend seht ihr den einstigen Launch-Trailer der PC-Version:

