Call of Duty Warzone: Release wohl in Kürze – Video liefert Details zu Spieleranzahl und mehr

Allem Anschein nach steht der Release von "Warzone", dem Battle-Royal-Modus von "Call of Duty: Modern Warfare", unmittelbar bevor. So tauchte ein Video auf, das neben Spielszenen auch erste Details zu "Warzone" liefert.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiter auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass mit „Warzone“ ein Battle-Royal-Modus zu „Call of Duty: Modern Warfare“ in den Startlöchern steht.

Nachdem ein Insider in der vergangenen Woche berichtete, dass „Warzone“ am morgigen Dienstag, den 10. März 2020 starten wird, tauchte vor wenigen Stunden ein Video auf, das die letzten Zweifel aus der Welt schaffen dürfte. Das besagte Video zeigt „Warzone“ nicht nur in Aktion. Gleichzeitig werden verschiedene Details zur spielerischen Umsetzung des Battle-Royal-Modus genannt.

150 Spieler kämpfen um den Sieg

Wie bereits in den vergangenen Wochen spekuliert, wird es sich bei „Warzone“ um einen Stand-Alone-Titel handeln, der im Free2Play-Format zur Verfügung gestellt wird. Somit müsst ihr „Call of Duty: Modern Warfare“ nicht euer Eigen nennen, um „Warzone“ spielen zu können. Weiter heißt es, dass in „Warzone“ 150 Spieler um den Sieg kämpfen. Spielerisch wartet dabei die klassische Battle-Royal-Kost.

Zunächst nur mit einer Pistole bewaffnet, begeben sich die Spieler auf die Suche nach neuer Ausrüstung beziehungsweise stärkeren Waffen und versuchen, möglichst als letzter Spieler am Leben zu bleiben. In „Warzone“ können die Spieler in Solos, Duos oder Trios antreten. Weiter wird berichtet, dass die Karte der Spielwelt sehr groß ausfällt, wobei sämtliche Gebäude und Areale komplett von Hand erschaffen wurden.

Weitere Details und die offizielle Ankündigung von „Warzone“ dürften wohl in Kürze folgen.

