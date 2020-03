Call of Duty Warzone: Release und Trailer zum Battle-Royal-Modus bereits in den nächsten Tagen?

Aktuellen Berichten zufolge könnte "Warzone", der Battle-Royal-Modus zu "Call of Duty: Modern Warfare", bereits Anfang der nächsten Woche starten. Ein passender Trailer soll schon in Kürze veröffentlicht werden.

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass sich die „Call of Duty“-Community schon in Kürze über einen Battle-Royal-Modus freuen darf.

Den unbestätigten Berichten zufolge trägt dieser den Namen „Warzone“ und wird in einer kostenlos spielbaren Stand-Alone-Version für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 zur Verfügung gestellt. Während sich Activision und die Entwickler von Infinity Ward weiterhin bedeckt halten, scheinen sich in diesen Tagen die Anzeichen zu verdichten, dass „Warzone“ bereits in Kürze an den Start gebracht wird.

Insider deutet auf einen Release in der nächsten Woche hin

Für die aktuellen Spekulationen um den Battle-Royal-Modus zu „Call of Duty: Modern Warfare“ sorgt der Industrie-Insider „Okami13“, der sich in den letzten Monaten als zuverlässige Quelle rund um „Call of Duty: Modern Warfare“ einen Namen machte. Laut dem Insider soll „Warzone“ am 10. März 2020 und somit am nächsten Dienstag starten.

Zum Thema: Call Of Duty Modern Warfare: Kosmetische Inhalte als Hinweis auf ein „Toxic Event“ – Der Warzone-Battle-Royale-Modus?

Weiter heißt es, dass entweder heute oder am nächsten Montag, den 9. März 2020 ein passender Trailer zur Verfügung gestellt wird. Trailer zu „Call of Duty“ gehen normalerweise um 19 Uhr abends online. Ob die Angaben von „Okami13“ den Tatsachen entsprechen, werden wir in den nächsten Tagen erfahren.

Von offizieller Seite wurden die aktuellen Gerüchten um „Call of Duty: Warzone“ bisher nicht kommentiert.

Quelle: VG247

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare