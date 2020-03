Dead by Daylight: Chains of Hate – Der Killer mit der Kette in neuen Videos vorgestellt

Mit Kapitel 15 führt Behaviour Interactive demnächst auch den neuen Killer den "Deathslinger" Caleb Quinn in den Multiplayer-Titel "Dead by Daylight" ein. Mit neuen Videos wurden erste Details enthüllt. Der Artikel wurde um, den neuen Spotlight-Trailer ergänzt, der einen genaueren Überblick bietet.

Nachdem es vor einigen Wochen bereits einen ersten Hinweis auf den neuen Killer für „Dead by Daylight“ gab, lieferten die Entwickler von Behaviour Interactive mit der offiziellen Enthüllung nun genauere Details.

Mit einem neuen Trailer und einem Behind-the-Scenes-Video haben die Entwickler nun den neuen Killer namens Caleb Quinn „The Deathslinger“ vorgestellt. Weiter unten seht ihr zudem den Enthüllungsstream. Zudem gibt der Spotlight-Trailer eine genauere Vorschau.

Deathslinger: Von Hass motiviert

Der Deathslinger Caleb Quinn ist ein großartiger Ingenieur, der seine eigene Waffe erfunden hat. Von offizieller Seite heißt es:

„Hass kann ein mächtiger Motivator sein – er kann einige in Instrumente der Gerechtigkeit verwandeln… und andere in Waffen der Rache. Caleb Quinn – der Todschläger – machte aus Rache Karriere; als brillanter und feuriger Ingenieur, bewaffnet mit einer selbst erfundenen Waffe, wurde Caleb zu einem brutalen und effizienten Kopfgeldjäger. Erleben Sie ungeschlagene Vergeltung mit dem Kapitel ‚Ketten des Hasses‘.“

Caleb Quinn basiert im Gegensatz zu vielen anderen Killern aus „Dead by Daylight“ nicht auf einer bekannten Horror-Lizenz. Stattdessen handelt es sich um eine Eigenkreation der Entwickler und Designer von Behaviour Interactive. Genauere Details und erstes Gameplay zum neuen Killer werden vermutlich in den kommenden Tagen nachgeliefert.

Zum Thema: Dead by Daylight: Was sagt uns diese Kette? Teaser zu Kapitel 15 mit neuem Killer

„Dead by Daylight“ ist ein asymmetrischer Multiplayer-Horror-Titel, in dem ein Spieler in der Rolle eines Killers versucht, die anderen vier Spieler in den Rollen der Überlebenden zu jagen und zu töten. Während die Überlebenden versuchen müssen, die Runde zu überstehen, muss der Killer sie zur Strecke bringen, um die Runde zu gewinnen.

Kapitel 15 für „Dead by Daylight“ soll noch im März veröffentlicht werden. Die frischen Videos gewähren einen ersten Blick auf den neuen Killer.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight