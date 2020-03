Freedom Finger: Termin für PS4- und Xbox One-Fassung und das Rhymesayers Update

Mit einem neuen Trailer haben die Verantwortlichen von Wide Right Interactive den Veröffentlichungstermin für die Konsolen-Fassung des schrägen Shoot ’em Ups "Freedom Finger" bekannt gegeben. Das Spiel erscheint noch im März zusammen mit dem Rhymesayers Update auf PS4 und Xbox One.

Die Verantwortlichen von Wide Right Interactive haben den Veröffentlichungstermin für die Konsolen-Version des schrägen Shoot ’em Ups „Freedom Finger“ angekündigt. Für PS4 und Xbox One erscheint der Titel demnach am 24. März 2020.

Weiter wird bestätigt, dass die Konsolen-Version bereits mit dem Rhymesayers Update ausgeliefert wird, welches am 24. März kostenlos für die bereits verfügbaren Nintendo Switch- und PC-Versionen veröffentlicht wird. Das Rhymesayers Update beinhaltet neue Level und neue Musik vom Underground-Hip-Hop-Künstler Aesop Rock. Darüber hinaus bringt das Update weitere Verbesserungen, Zugänglichkeitsfeatures und Fehlerbehebungen mit sich.

Hochgradig satirische Handlung

Die Macher versprechen mit der offiziellen Spielbeschreibung eine „hochgradig satirische Handlung, die sich mit heißen Eisen wie dem Kommunismus, der US-Außenpolitik, Sriracha-Sauce und Crafting in Videospielen auseinandersetzt.“

Dabei steuern die Spieler eine gigantische Faust durch die Level, schießen auf Freund und Feind, benutzen das Schutzschild gegen feindliche Angriffe oder setzen die Grapschen-Technik ein, um Feinde zu fangen. Es warten 40 von Hand designte Level in 13 Welten mit speziellen Feinden, Power-ups und Herausforderungen auf die Spieler.

Ein besonderes Augenmerk haben die Entwickler auch auf die Synchronisation der Charaktere gelegt, die von bekannten Sprechern wie Nolan North (Uncharted), John DiMaggio (Futurama, Adventure Time, Gears of War), Sam Riegel (Critical Role) und Eric Bauza (Rick & Morty) vertont wurden. Außerdem bietet der Soundtrack Musik von Künstlern wie Aesop Rock, Red Fang, METZ, Power Trip, Com Truise, White Fence, Ty Segall, Makeup and Vanity Set, True Widow, The Radio Dept., Drab Majesty, John Maus, Vektroid, Danimal Cannon und weiteren.

Die neuen Trailer zum Spiel und dem Update und die Screenshots liefern einen kleinen Ausblick auf „Freedom Finger“.

