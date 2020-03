FIFA und Sims dominieren: Die erfolgreichsten Games-Marken von 2010 bis 2019

Welche Games-Marken konnten im Zeitraum von 2010 bis 2019 in Deutschland die meisten Käufer mobilisieren? Die Antwort darauf hat Game - der Verband der deutschen Spielebranche - herausgegeben.

In Deutschland wurden in den vergangenen Jahren unzählige Spiele veröffentlicht, die auf populären Marken basieren. Darauf aufbauend machte es sich Game – der Verband der deutschen Spielebranche – zur Aufgabe, zwei Übersichten mit den erfolgreichsten Franchises der Jahre 2010 bis 2019 zu veröffentlichen. Eine Liste widmet sich explizit den erfolgreichsten Marken auf Konsolen. Für die zweite Liste wurden die PC-Veröffentlichungen ausgewertet.

FIFA und Die Sims vorne

Zunächst einmal: Auf den Spitzenplätzen gibt es kaum Überraschungen. Auf den Konsolen war in den vergangenen Jahren die „FIFA“-Reihe ganz weit vorne, während Spieler mit Maus und Tastatur „Die Sims“ favorisierten. Beim zuletzt genannten Titel handelt es sich um eine Lebenssimulation für Casual-Gamer, die vorrangig von Frauen gespielt wird. Die Einstigshürden fallen in der Regel recht niedrig aus.

Doch schon auf dem zweiten Platz geht es auf dem PC kriegerischer zur Sache. Die „Call of Duty“-Reihe verkaufte sich für den Rechenknecht seit 2010 außerordentlich gut. Auf den Konsolen musste sich die Shooter-Reihe von „Mario“ geschlagen. Es ist ein Bestseller auf den Nintendo-Systemen.

Auch interessant ist: Während PC-Spieler häufig zum „Landwirtschaft-Simulator“ griffen, setzten Konsolenspieler oft auf „Lego“. Dafür gibt es zwei Gründe: Einerseits wurden in den vergangenen Jahren unzählige Lego-Games veröffentlicht, die sich verschiedenen Universen wie „Star Wars“ annahmen. Auf der anderen Seite kommen Eltern, die einen unterhaltsamen Spielspaß für ihren Nachwuchs suchen, kaum an dieser Marke vorbei. Selbst „GTA“ musste sich auf den Konsolen von „Lego“ geschlagen geben.

+++ Top 10: Vorbesteller-Charts mit Final Fantasy 7 an der Spitze +++

Auf den weiteren Rängen der Charts seht ihr viele weitere bekannte Marken, darunter „Need for Speed“, „Assassin’s Creed“, „Red Dead Redemption“, „Just Dance“ oder „World of Warcraft“. Auch viele Exklusivtitel sind dabei. Als Beispiele können „Uncharted“ und „The Legend of Zelda“ genannt werden.

Die erfolgreichsten Games-Marken von 2010 bis 2019

Konsole

FIFA Mario Call of Duty Lego GTA Assassin’s Creed Pokémon Need for Speed Battlefield The Legend of Zelda Just Dance Star Wars Far Cry Red Dead Redemption Uncharted Tom Clancy Minecraft Gran Turismo Resident Evil Final Fantasy

PC

Die Sims Call of Duty Landwirschafts-Simulator World of Warcraft Battlefield Anno Assassin’s Creed Starcraft Diablo The Elder Scrolls GTA Star Wars FIFA Need for Speed Die Siedler Fussball Manager Total War Command & Conquer Civilisation Lego

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Charts