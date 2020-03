Rockstar Games: Mitarbeiter werden nach Hause geschickt – Was ist mit GTA 5 und RDR Online?

Rockstar Games ist dazu übergegangen, die eigenen Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Das gab das Unternehmen am Wochenende in einem Tweet bekannt. Das Unternehmen fühlt sich dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, die dabei behilflich sind, die Verbreitung von COVID-19 (Coronavirus) unter den Mitarbeitern und deren Verwandten sowie Bekannten zu verhindern.

Die neue Regelung betrifft weltweit alle Mitarbeiter, die fortan im Home Office ihre Arbeit verrichten können. Das dürfte zudem allen Eltern entgegenkommen, da in vielen Ländern dieser Welt die Schulen geschlossen wurden.

„Um die möglichen Auswirkungen von COVID-19 zu verringern, hat Rockstar Games in den internationalen Büros und Studios Richtlinien für die Arbeit von zu Hause aus implementiert. Nach umfangreichen Recherchen und Beratungen mit unseren Teams in Bezug auf die Beschäftigung haben wir begonnen, weltweit Remote-Arbeitslösungen einzuführen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Teams über ein robustes System verfügen, mit dem sie ihre Arbeit mit einer minimalen Unterbrechung fortsetzen können“, so Rockstar in einer Erklärung auf Twitter.

Online-Dienste laufen weiter

Die Online-Modi von „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ werden offenbar nicht in Mitleidenschaft gezogen. Nach wie vor könnt ihr einen ununterbrochenen Support erwarten: „Unsere Online-Spiele werden weiterhin wie gewohnt funktionieren und alle unsere Support-Teams werden unseren Spielern weiterhin zur Verfügung stehen.“

Abschließend erklärte Rockstar Games: „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und ihrer Familien bleibt unsere oberste Priorität. Und wir werden unsere Praktiken weiterhin an die jeweilige Situation anpassen Es entwickelt sich. Wir wissen eure Geduld und euer Verständnis zu schätzen und wünschen euch und euren Familien in dieser ungewöhnlichen Zeit viel Gesundheit.“

