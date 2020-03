WRC 9: Nachfolger für die Konsolen und den PC angekündigt – PS5 & Xbox Series X werden ebenfalls versorgt

In einer aktuellen Pressemitteilung kündigten Nacon und KT Racing die Arbeiten am Rennspiel "WRC 9" an. Neben den aktuellen Plattformen werden auch die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 beziehungsweise Xbox Series X versorgt.

Wie Nacon und KT Racing bekannt gaben, wird aktuell an „WRC 9“, einem weiteren offiziellen Videospiel der FIA World Rally Championship, gearbeitet.

Zu den gebotenen Features gehört eine überarbeitete Version des Karriere-Modus aus „WRC 8“. Offiziellen Angaben zufolge punktet der Karriere-Modus in „WRC 9“ mit verbesserten Gameplay-Mechaniken, neuen Gelegenheiten zur Aufwertung des Teams, einer größeren Vielfalt an Events und einer stärkeren Anbindung an die Aktivitäten der echten Meisterschaftsteams.

Lizenzabkommen wird verlängert

Unter den Inhalten von „WRC 9“ befinden sich neue Strecken: Darunter die Rückkehr von Kenias bekannter Safari Rallye, der Rallye Japan mit ihren fordernden, engen Asphaltstrecken sowie der beeindruckenden Landschaften der Rallye Neuseeland. Versprochen werden zudem klassische Rally-Wagen, die in den vergangenen Jahrzehnte Geschichte schrieben.

„Zur Aufwertung und Verfeinerung bestimmter Fahrzeugeigenschaften haben sich die Entwickler erneut mit dem Realismus der Fahrzeugphysik auseinandergesetzt – einschließlich Aufhängung, Bremsen und Massetransfer – um Authentizität auf einem neuen Niveau zu bieten.

Durch diese Detailarbeit wird das Verhalten der Fahrzeuge auf allen Oberflächen und unter allen Bedingungen, die auch in der echten Meisterschaft zu finden sind, realistisch wiedergegeben. Ein besonderes Augenmerk wurde außerdem auf die weitere Optimierung der klanglichen Gestaltung für ein tieferes Eintauchen in die Spielwelt gelegt“, heißt es von offizieller Seite weiter.

Zum Thema: TT Isle of Man 2: Das Freifahrt-Feature und der Karriere-Modus in neuen Videos präsentiert

„WRC 9“ befindet sich für die Xbox One, die Xbox Series X, die PlayStation 4, die PlayStation 5, Nintendos Switch sowie den PC in Entwicklung. Die Xbox One, der PC und die PS4 werden am 4. September 2020 versorgt. Die anderen Plattformen sind zu einem späteren Zeitpunkt an der Reihe.

Abschließend wiesen Nacon und KT Racing darauf hin, dass das der „WRC“-Reihe zugrunde liegende Lizenzabkommen um zwei weitere Spiele („WRC 10“ & „WRC 11“) verlängert wurde.

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu WRC 9