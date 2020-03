TT Isle of Man 2: Das Freifahrt-Feature und der Karriere-Modus in neuen Videos präsentiert

Ende der kommenden Woche wird das Rennspiel "TT Isle of Man: Ride on the Edge 2" für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht. Zur Einstimmung stehen ab sofort zwei neue Videos bereit, in denen unter anderem der Karriere-Modus in den Mittelpunkt rückt.

Aktuell bereiten sich sich Nacon und die Entwickler von KT Racing auf die Veröffentlichung des Rennspiels „TT Isle of Man: Ride on the Edge 2“ vor.

Um die Spieler auf den nahenden Release einzustimmen und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, wurden heute gleich zwei neue Videos zu „TT Isle of Man: Ride on the Edge 2“ veröffentlicht. Im ersten Video dreht sich alles um die sogenannte Freifahrt. Das zweite Video hingegen stellt euch den Karriere-Modus des Rennspiels etwas näher vor.

Die Jagd nach der Isle of Man Tourist Trophy

Im Karriere-Modus von „TT Isle of Man: Ride on the Edge 2“ stehen die Spieler zunächst vor der Aufgabe, sich auf einer von 18 Strecken zu beweisen und einen Vertrag bei einem Team zu unterzeichnen. Anschließend erhalten die Spieler nicht nur Zugriff auf neue Fahrzeuge, sondern können ihr Talent zudem in verschiedenen Meisterschaften unter Beweis stellen.

„Indem sie die Ziele dieser Teams erreichen, gewinnen die Spieler besondere Belohnungen, die ihnen beim Fortschritt auf die nächste Stufe behilflich sind. Sobald ihre Maschine optimiert und ihre Fertigkeiten ausgebildet sind, haben sie die Chance, den ultimativen Preis zu gewinnen – den Sieg beim Senior TT“, so die Entwickler von KT Racing weiter.

„TT Isle of Man: Ride on the Edge 2“ wird am 20. März 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Nintendos Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt versorgt.

