Gamer-Wünsche für die PS5: Das muss die neue Konsole noch mit sich bringen

Sony enthüllt die Hardware-Spezifikationen der Playstation 5 und dennoch bleiben viele Fragen zur neuen Konsole offen. Deshalb gibt’s an dieser Stelle unsere Wünsche für die PS5, damit die Konsole auch ein echter Erfolg bei den Fans wird.

Der Start der Playstation 5 rückt immer näher. Doch die Enthüllung der Spezifikationen der neuen Konsole durch Lead System Architekt Mark Cerny sorgte zunächst für Ernüchterung. Nicht nur, weil die PS5 auf dem Papier zumindest hinter der neuen Xbox Series X steht. Auch weil viele mehr Details zur kommenden Konsolengeneration erwartet hatten.

So spannend wir auch die Verkündung der Specs fanden und hoffen, dass im Speziellen die superschnelle SSD und die Zusammenarbeit der verschiedenen Komponenten den Unterschied machen werden, so haben wir trotzdem einige Wünsche an die Playstation 5 – sowohl für die Hardware als auch für die Software.

Erfolgreiche Exklusivspiele fortsetzen

Qualitativ hochwertige Exklusivtitel gehörten seit jeher zum Erfolgsrezept der Marke Sony Playstation. Dieser Trend zieht sich über alle Konsolengenerationen und genau das wünschen wir uns auch für die Playstation 5. Wir hoffen auf eine Fortsetzung der „Uncharted“-Saga, auf einen Nachfolger des gelungenen Superhelden-Abenteuers „Spider-Man“ und auch auf Titel wie „Bloodborne 2“, „Nioh 3“ oder „Horizon Zero Dawn 2“.

Auch wenn in der Vergangenheit das Prinzip der Exklusivspiele immer stärker aufgeweicht wurde, so dürfte es auch auf der Playstation 5 weiter fortgesetzt werden. Und wer weiß, vielleicht sehen wir auch verschollene Lizenzen wie „Killzone“ oder „Ratchet & Clank“ wieder?!

Crossplay mit anderen Plattformen

Crossplay gehörte zeitweise zu den Aufregerthemen der PS4-Ära. Sony bestätigte immerhin bereits, dass es im Zuge der angekündigten Abwärtskompatibilität Crossplay zwischen PS4 und PS5 geben werde. Das bedeutet: wenn euer Kumpel noch keine neue Konsole sein Eigen nennt, könnt ihr dennoch erfolgreiche Free-to-Play-Titel wie „Fortnite“, „PUBG“ oder „Apex Legends“ oder auch andere Spiele, die auf beiden Generationen erscheinen, gegeneinander zocken. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter: Öffnet Crossplay auch in Richtung Xbox und PC! Das würde die Gaming-Gemeinde noch weiter vereinen und ein klares Zeichen setzen.

Mehr Einstellungsmöglichkeiten für Grafik und Präsentation

Die Grafik spielt in jeder neuen Konsolengeneration eine entscheidende Rolle. Die Playstation 4 kämpfte zuletzt immer wieder mit 4K-Auflösung und einer akzeptablen Bildrate. Die Playstation 5 geht da hoffentlich einen Schritt weiter. Wir wünschen uns – ähnlich wie für PCs – mehr Grafikoptionen, sodass wir die Präsentation der Spiele noch stärker an unsere Ansprüche anpassen dürfen.

Bei schnellen Online-Shootern etwa könnten wir dann Auflösung und Detailgrad runter regeln – für mehr FPS. Grafik-Fans dagegen schrauben alles nach oben und genießen Titel in voller Pracht und mit Hardware-Raytracing. Überhaupt müssen kommende PS5-Spiele stets in 4K bei 60 Bildern die Sekunde laufen – mit zusätzlicher Option für 8K.

Verbesserter Dualshock-Controller

Für maximalen Spielspaß braucht es natürlich auch den passenden Controller. Der Dualshock durchlebte in den vergangenen Jahrzehnten eine rasante Evolution und doch besitzt der aktuelle DualShock 4 noch einige Schwächen. Allen voran wäre da natürlich die begrenzte Akku-Laufzeit. Für die kommende Controller-Generation benötigt es also einen stärkeren Akku und im Idealfall auch neue Lademöglichkeiten wie Quickcharge oder Induktion.

Auch die Bewegungssteuerung könnte ein Update vertragen. In diesem Bereich hat Nintendo Sony sehr schnell den Rang abgelaufen. Auch Pro-Controller-Funktionen wie etwa programmierbare Tasten für eigene Layouts wären klasse und könnte durch eine Anpassung der Software möglich gemacht werden. Ebenfalls wünschenswert wären austauschbare Sticks und justierbare Schultertasten. Diese Optionen allerdings bleiben wohl Controller-Typen in einem höheren Preissegment vorbehalten.

Die nächste Generation der Playstation VR

Könnt ihr es glauben? Die Playstation VR ist jetzt schon beinahe vier Jahre auf dem Markt. Sony’s VR-Vorstoß erfolgte am 13. Oktober 2016 und ist seitdem die einzige Virtual-Reality-Brille für Spielkonsolen. Zugegeben, der Hype ist inzwischen abgeflaut und die Playstation VR trotz größerer Spiele wie „Beat Saber“ oder „Astro Bot“ eher ein Liebhaberobjekt als ein massentaugliches Spielzeug. Das muss anders werden! Die Playstation 5 liefert genug Hardware-Leistung für hochauflösende VR-Welt. Darüber hinaus wünschen wir uns ein VR-Erlebnis ohne Kabel – für noch mehr Freiheit und Immersion.

Eine leise Konsole

Die Playstation 4 ist ein tolles Stück Hardware. Aber habt ihr mit ihr schon einmal probiert, einen Film zu schauen? Selbst wenn das Spielgerät frei steht, ist jederzeit ein deutliches Lüftergeräusch zu vernehmen. Wenn man keine Kopfhörer trägt, dann nervt die ständige Beschallung immens – selbst bei möglichst „freier“ Positionierung der Konsole. Deshalb ist unser wichtigster Wunsch für die PS5: mehr Einsatz moderner Kühlmethoden.

Dies bestätigte sich auch in der Enthüllung der Spezifikationen, in der Lead System Architekt Mark Cerny u.a. die Zusammenarbeit von Prozessorleistung, System und Kühlung kurz verdeutlichte. Sony hört anscheinend auf die Rufe der Community und investiert in ein aufwändiges Kühlsystem. Wie das aber genau aussehen wird, ist bislang noch unklar. Allerdings sieht alles stark danach aus, als würde wir bei der Playstation 5 ohne lautes Lüftergeheul auskommen.

Ein guter Preis

Im Zuge der Coronakrise müssen Entertainment-Freunde stärker denn je aufs Geld achten. Der Startpreis könnte daher bereits früh über den Erfolg der Konsole entscheiden. Die Playstation 4 kostete zum Launch rund 400 Euro. Aktuellen Gerüchten zufolge soll die Playstation 5 zwischen 449 und 470 Euro kosten. Wir halten sogar einen Preis von 499 Euro für möglich, wünschen uns aber einen Startpreis von 400 Euro. Sony muss an dieser Stelle natürlich auch in Richtung Microsoft schielen, denn Xbox Series X ja nahezu zeitgleich erscheinen wird.

Jetzt seid ihr dran: Welche Neuerungen wünscht ihr euch für die Playstation 5? Vielleicht eine Erweiterung des Playstation Networks, zusätzliche Streaming-Dienste oder gar andere Optionen? Schreibt eure Wünsche gerne in die Kommentare!

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation 5