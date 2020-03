Gundam Extreme VS. Maxiboost ON: Termin, Trailer und Closed Beta Test-Anmeldung

"Gundam Extreme VS. Maxiboost ON" erscheint hierzulande im Sommer dieses Jahres auf der PS4. Vorab wird es einen Closed-Beta-Test geben, bei dem die Online-Features auf die Probe gestellt werden sollen.

Bandao Namco hat den Veröffentlichungstermin für „Gundam Extreme VS. Maxiboost ON“ angekündigt. Passend dazu könnt ihr weiter unten im Artikel einen frischen Trailer zum Actionspiel ansehen. Außerdem hat Bandai Namco auch den Zeitraum für eine geschlossene Beta-Phase angekündigt und die Anmeldung geöffnet.

Closed-Beta-Test angekündigt

„Gundam Extreme VS. Maxiboost ON“ wird im Westen am 30. Juli 2020 für PS4 veröffentlicht. In Japan wurde das 2v2-Mecha-Kampfspiel zuvor bereits als Arcade-Version zur Verfügung gestellt.

Der Closed Beta Test wird für die PS4-Spieler im Zeitraum vom 25. bis 27. April 2020 durchgeführt. Die Anmeldung ist noch bis zum 10. April geöffnet. Die ausgewählten Teilnehmer werden bis zum 17. April benachrichtigt und können dann vom 17. bis 25. April den Beta-Clienten herunterladen und auf der Konsole installieren.

„Gundam Extreme VS. Maxiboost ON“ ermöglicht den Spielern 2v2-Kämpfe mit 185 verschiedenen Mobile Suits aus dem gesamten „Gundam“-Universum. Alle Mobile Suits verfügen über einzigartige Fähigkeiten, damit jeder Spieler etwas Passendes findet.

Alle frühen Käufer von „Gundam Extreme VS. Maxiboost ON“ erhalten den Gundam Barbatos Lupus Rex als Bonus.

