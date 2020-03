Paper Beast: PSVR-Adventure veröffentlicht – Spielszenen im Video und Launch-Trailer

PS4-Spieler, die im Besitz von PlayStation VR sind, können seit heute in die Welten von „Paper Beast“ eintauchen. Wer die berühmte Katze nicht im Sack kaufen möchte, darf zunächst einen Blick auf ein neues Gameplay-Video von PlayStation Underground werfen, das heute auf dem offiziellen Youtube-Kanal von PlayStation veröffentlicht wurde. Wir haben es unterhalb dieser Zeilen eingebettet. Auch der Launch-Trailer steht zur Ansicht bereit.

Mit 30 Euro seid ihr dabei

Falls euch das Gezeigte zusagt: Kaufen könnt ihr „Paper Beast“ ab sofort im PlayStation Store, wo der VR-Titel mit 29,99 Euro zu Buche schlägt.

„Paper Beast“ schickt euch in eine aufblühende virtuelle Welt, in der sich die Umgebung und die skurrilen Tiere unabhängig von verlorenem Code und vergessenen Daten weiterentwickelt haben. Ihr folgt im Verlauf der Handlung einer unausgesprochenen Geschichte und interagiert mit der Tierwelt, die ihr Verhalten an eure Handlungen anpasst.

„Stell dir vor, du landest auf Neuland, du gehst voran, aber weißt nicht wohin. Interaktionen bringen dich weiter und am Ende hast du einen natürlichen Überblick“, so Eric Chahi, Gründer von Pixel Reef, vor einiger Zeit.

+++ Paper Beast: Teaser-Video zum PlayStation VR-Erkundungsspiel von Eric Chahi +++

Mit „Paper Beast“ erwartet euch laut Hersteller „eine poetische Fusion von VR-Technologie und immersiven Gameplay-Erfahrungen“. Das Spieluniversum wird von einem tiefgehenden Simulationssystem zum Leben erweckt, so das Versprechen. Nachfolgend könnt ihr euch die anfangs erwähnten Gameplay-Szenen von PlayStation Underground anschauen.

