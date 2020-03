Ace Combat 7 Skies Unknown: Gratis-Update zum 25-jährigen Jubiläum bringt neue Inhalte

Die „Ace Combat“-Reihe feiert in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen der Flug-Action-Serie und natürlich liefert Bandai Namco passend dazu neue Inhalte für den aktuellen Ableger „Ace Combat 7: Skies Unknown“.

Auch wenn der Jahrestag eigentlich im Juni ist, da das erste Spiel der Serie für die erst PlayStation am 30. Juni 1995 veröffentlicht wurde, so gibt es das kostenlose Inhalts-Update schon in wenigen Tagen. Die Spieler können sich auf neue Skins freuen, die den Fans durchaus bekannt vorkommen könnten. Auch neue Embleme für die Dekoration des eigenen Flugzeugs sind in dem Update enthalten.

Inhalts-Update zum 25-jährigen Jubiläum

Der Flug-Actiontitel „Ace Combat 7: Skies Unknown“ ist für die PlayStation 4, Xbox One und den PC in den Handel erhältlich. In den internationalen Tests hat der Titel durchaus solide Wertungen eingefahren. Die Kritiker waren größtenteils positiv gegenüber dem Titel eingestellt. Unter anderem die Dogfights mit ihren Spannung und Abwechslung wurden positiv bewertet.

Zum Thema: Ace Combat 7: Story-Erweiterung „Ten Million Relief Plan“ im Gameplay-Video und Launch-Trailer

Auch die starke Auswahl an einzigartigen und denkwürdigen Kampagnenmissionen vor dem Hintergrund der ernsten melodramatischen Geschichte wurden gelobt. Abgerundet wird das Paket durch Features wie den Online-Mehrspieler und die VR-Missionen. Der frische Trailer gibt einen Überblick über die kommenden Spielinhalte.

