Japan-Charts: Animal Crossing New Horizons verbannt Nioh 2 mit neuem Rekord auf den zweiten Platz

"Animal Crossing: New Horizons" erreicht mit mehr als 1,88 Millionen Verkäufen in der Launch-Woche den ersten Platz der Japan-Charts und stellt den neuen Rekord für die beste Launch-Woche eines Switch-Titels auf. "Nioh 2" rutschte auf den zweiten Platz ab.

Auch in Zeiten der Corona-Krise sind Videospiele und Spielkonsolen weiterhin gern gekaufte Produkte. Welche Spiele und Konsolen in Japan die Einzelhandelsverkäufe bestimmen, verraten die aktuellen Japan-Charts. Die Näherungswerte wurden vom japanischen Spielemagazin Famitsu (via Gematsu) in Umlauf gebracht. Betrachtet werden die Verkäufe in der Woche vom 16. bis 22. März 2020. Die Download-Verkäufe werden nicht mitgezählt.

Den ersten Platz hat der frisch veröffentlichte Nintendo Switch-Titel „Animal Crossing: New Horizons“ übernommen. In der ersten Verkaufswoche konnte der Titel in Japan beeindruckende 1,88 Millionen Käufer finden. Wir haben damit auch den neuen Rekord für die beste Launch-Woche eines Switch-Titels gefunden. Auf dem zweiten Platz ist der PS4-Titel „Nioh 2“ zu finden, der in der Vorwoche auf dem ersten Platz stand.

Nintendo dominiert nicht nur die Software-Charts, sondern auch die Hardware-Verkäufe. Die nachfolgenden Ranglisten verraten die genaueren Details zu den Verkaufszahlen.

Japan-Charts: Software- und Hardware-Verkäufe

Software Sales (gefolgt von Gesamtverkäufen)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 1,880,626 (Neu) [PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo, 03/12/20) – 26,140 (118,032) [NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Nintendo, 03/06/20) – 21,954 (206,893) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 17,608 (3,527,528) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version inkl.) (Microsoft, 06/21/18) – 12,116 (1,321,931) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12,095 (2,829,353) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 10,647 (3,612,919) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 7,505 (731,308) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version inkl.) (Nintendo, 07/21/17) – 7,467 (3,349,417) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 6,580 (1,375,417)

Hardware Sales (gefolgt von Gesamtverkäufen)

Switch Lite – 263,103 (1,778,802) Switch – 129,473 (11,022,420) PlayStation 4 – 11,156 (7,447,501) PlayStation 4 Pro – 4,237 (1,480,008) New 2DS LL (inkl. 2DS) – 896 (1,703,310) New 3DS LL – 126 (5,886,790) Xbox One X – 281 (19,340) Xbox One S – 30 (92,998)

