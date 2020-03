Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Talon, Khandor Hideout, Playlist und mehr – Neues Update zum Download

Infinity Ward hat für "Call of Duty Modern Warfare" und "Call of Duty Warzone" ein neues Update veröffentlicht, das unter anderem den neuen Operator "Talon" hinzufügt. Der Changelog liefert Einzelheiten.

Mit ein wenig Verspätung hat Infinity Ward für „Call of Duty Modern Warfare“ und „Call of Duty Warzone“ ein neues Update veröffentlicht, das neben allerlei Fehlerbehebungen auch einige Neuerungen mit sich brachte. Der ebenfalls veröffentlichte Changelog liefert Einzelheiten.

Auszug aus dem Changelog

Neuer Operator Talon.

Khandor Hideout 24/7 Playlist im Modern Warfare Multiplayer.

Neuer Mehrspieler-Modus (NVG Infected): Überlebende haben ein thermisches Visier und eine begrenzte NVG-Batterie, aber die Infizierten können im Dunkeln sehen. Im Modus kommt Realismusschaden zum Einsatz.

Plünderung Blutgeld: Garantierte Geldverluste bei allen Kills. Kopfgeldverträge und Finishing Moves gewähren extra Bargeld.

Speziell für „Warzone“ gilt: Ihr findet neue Waffen, sowohl auf dem Boden als auch in den Versorgungsboxen. Dazu zählen: 725 Shotgun, MK2 Carbine (Marksman Rifle), EBR-14 (Marksman Rifle) und .50 GS (Handgun). Außerdem ist in diesem Modus neu:

Spieler, die in Last Stand vom Spiel getrennt werden, lassen ihre Gegenstände jetzt fallen, wenn sie das Spiel verlassen.

Behebung eines Fehlers, bei dem die Animation für den Spieler, der eine Gasmaske ausrüstet, daran hindert, den Fallschirm einzusetzen.

Der Nahkampfschaden der Schrotflinte wurde optimiert, um zu verhindern, dass ein Schuss mit der Schrotflinte einen voll gepanzerten Spieler zu Fall bringen kann.

Warzone-spezifische Controller-Schaltflächenlayouts hinzugefügt. Mit den Layouts „Bumper Ping“ und „Bumper Ping Flipped“ können diejenigen, die „Warzone“ mit einem Controller spielen, die Ping-Funktion effizienter nutzen.

Wie anfangs erwähnt sind im neuen Update für „Call of Duty Modern Warfare“ zahlreiche Fehlerbehebungen und Anpassungen enthalten. Sie erstrecken sich über allgemeine Fixes, Waffen, Perks, Special Operations und weitere Bestandteile des Shooters. Was sich letztendlich in „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Warzone“ geändert hat, verrät der offizielle Changelog.

