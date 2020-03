Life is Strange 2: Kostenlose Demo und ein neuer Trailer zum Episoden-Abenteuer verfügbar

Wer vor dem Kauf von "Life is Strange 2" zunächst Probe spielen möchte, kann ab sofort eine kostenlose Demo herunterladen. Die errungenen Fortschritte können im Fall eines Kaufs in die Vollversion übertragen werden.

Seit Dezember des vergangenen Jahres besteht die Möglichkeit, alle fünf Episoden von „Life is Strange 2“ in Form eines Komplettpakets zu erwerben – sowohl digital als auch physisch.

Wer noch nicht genau wissen sollte, ob sich ein genauerer Blick lohnt, darf sich heute über eine kostenlose Demo für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 freuen, die ab sofort zur Verfügung steht. Passend zum Release der Demo stellte Square Enix nicht nur einen neuen Trailer bereit. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass die Fortschritte aus der Demo in die Vollversion übertragen werden können.

Die packende Geschichte zweier Brüder

„Life is Strange 2“ entstand genau wie das erste „Life is Strange“ bei den französischen Entwicklern von Dontnod Entertainment und erzählt laut offiziellen Angaben die packende Geschichte zweier Brüder: Des 16-jährigen Sean und des 9-jährigen Daniel. Ein tragischer Vorfall in ihrem Wohnort, einem Vorort von Seattle, verändert ihr Leben für immer.

Dazu kommt die Entdeckung einer aufregenden und neuen, telekinetischen Kraft, die weitreichende Konsequenzen für Sean und Daniel hat und die Beziehung zwischen den beiden belastet. Aus diesem Grund wird ihr Leben, so wie es die beiden Brüder kannten, nie mehr das gleiche sein.

„Life is Strange 2“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

