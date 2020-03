Mortal Kombat 11: Komplettpaket geplant? Steam listet Aftermath Kollection

Vor ein paar Tagen wies Ed Boon, einer der kreativen Köpfe hinter der Reihe, darauf hin, dass sich die Spieler von „Mortal Kombat 11“ in den kommenden Wochen über weitere Überraschungen freuen dürfen.

Allem Anschein nach befindet sich unter diesen unter anderem die sogenannte „Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection“. Dies lässt zumindest ein entsprechender Produkteintrag vermuten, der in den vergangenen Stunden auf der digitalen Gaming- und Vertriebsplattform Steam auftauchte. Was es mit der neuen Edition des Fighting-Titels im Detail auf sich hat, ist aktuell noch unklar.

Ash Williams der nächste Download-Charakter?

Spekuliert wird allerdings, dass sich hinter der „Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection“ ein Komplettpaket befindet, das neben dem Hauptspiel alle bisher veröffentlichten Download-Inhalte umfasst. Offizielle Stellungnahmen oder gar Ankündigungen seitens Warner Bros. Interactive beziehungsweise der NetherRealm Studios stehen aktuell noch aus.

Zum Thema: Mortal Kombat 11: Ash Williams in offiziellem Newsletter aufgetaucht

Im Laufe der Woche erreichte uns zudem das Gerücht, dass Ash Williams aus der „Tanz der Teufel“-Filmreihe in Form eines Download-Charakters den Weg in „Mortal Kombat 11“ finden wird. So wird die „Army of Darkness“-Version von Ash Williams im aktuellen Newsletter des blutigen Fighting-Titels erwähnt.

Eine passende Ankündigung lässt allerdings auch hier noch auf sich warten.

Quelle: Gamerant

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 11