UK-Charts: CoD Modern Warfare wieder an der Spitze

"Call of Duty: Modern Warfare" übernimmt wieder die Führung in den britischen Verkaufscharts. Es folgen auf dem Treppchen "FIFA 20" und "Animal Crossing: New Horizons". Laut den Marktforschern war es wieder eine Woche mit starken Verkaufszahlen.

Mit den aktuellen UK-Charts zeigt sich, dass Videospiele im britischen Handel trotz oder vielleicht gerade wegen der Corona-Krise überaus gefragt sind.

An der Spitze der plattformübergreifenden Verkaufscharts steht „Call of Duty: Modern Warfare“, dessen Verkaufszahlen im Vergleich zur Vorwoche um 78 Prozent gestiegen sind. Es folgt die Fußballsimulation „FIFA 20“, das 53 Prozent mehr Käufer fand als in der Woche zuvor.

Nach dem grandiosen Verkaufsstart steht der Nintendo Switch-Titel „Animal Crossing: New Horizons“ noch auf dem dritten Platz. Die Verkaufszahlen von Switch-Titeln sind insgesamt deutlich gesunken, was laut GfK (via gamesindustry) mit den Lieferengpässen der Retail-Fassungen zusammenhängen dürfte. „Doom Eternal“ bleibt den britischen Charts auf Platz vier erhalten.

(3) Call of Duty: Modern Warfare (4) FIFA 20 (1) Animal Crossing: New Horizons (2) Doom Eternal (8) Forza Horizon 4 (6) GTA 5 (7) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (9) Crash Team Racing: Nitro-Fueled (18) Spyro Reignited Trilogy (10) Red Dead Redemption 2

