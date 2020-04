The Division 2: Verbesserungen auf Basis des Spieler-Feedbacks in Entwicklung

Auch wenn der Launch von „The Division 2“ erstaunlich glatt lief, so hat der Titel mit diversen Patches Probleme bekommen. Die jüngste Erweiterung „Warlords of New York“ scheint den Online-Titel mit diversen neuen Inhalten und Verbesserungen aber wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.

Verbesserungen auf Basis des Spielerfeedbacks in Arbeit

Die Entwickler von Ubisoft Massive betonte in diesem Zusammenhang, dass sich das Team schwer an der Arbeit befindet, Verbesserungen auf Basis des Spieler-Feedbacks zu entwickeln. Im Interview mit Gamingbolt sagte der zuständige Creative Director Yannick Banchereau:

„Wir sind sehr zufrieden mit den Reaktionen aus unserer Community und der überwältigenden Positivität, die mit der Enthüllung und der anschließenden Veröffentlichung der Erweiterung einherging.“

Trotz aller Positivität muss die Bereitschaft für Verbesserungen bestehen: „Natürlich kann man die Flitterwochen-Phase nicht vollständig übernehmen lassen, deshalb haben wir dafür gesorgt, dass wir sofort in den Feedback-Modus springen, um all die Dinge aufzunehmen, die nicht so gut bei unseren Spielern angekommen sind.“

Viele Punkte, die im Spielerfeedback genannt wurden, bearbeitet das Entwicklerteam derzeit im Home-Office aufgrund der Corona-Krise. Unter anderem gab es viele Kommentare zum Schwierigkeitsgrad, denen man sich bereits annimmt.

Mit dem Titel-Update 8.4 wurden unter anderem bereits einige Balancing-Anpassungen eingeführt. Darüber hinaus wünschen sich Spieler, dass verschiedene Dinge in unterschiedliche Richtungen entwickelt werden. Aber auch auf derartige Situationen ist das Team vorbereitet, heißt es.

„Mit unserer Erfahrung bei der Erstellung dieser Art von Inhalten haben wir diese Art von Feedback erwartet und sichergestellt, dass wir bereit sind, diese Punkte anzugehen, sobald der Inhalt herauskommt, und unsere Spieler uns dabei helfen, zu erkennen, was verbessert werden muss.“

„The Division 2“ und die neuste „Warlords of New York“-Erweiterung sind für PS4, Xbox One und PC bereits erhältlich.

