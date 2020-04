BlizzCon 2020: Findet die Messe statt? Blizzard bezieht Stellung

Blizzard Entertainments hauseigene Messe: Die BlizzCon.

Auch auf die Videospiel-Industrie hatte der Ausbruch des Coronavirus in den vergangenen Wochen und Monaten Auswirkungen.

So mussten beispielsweise Events wie die E3 2020, die QuakeCon 2020 oder die Game Developers Conference 2020 verschoben oder gar komplett abgesagt werden. Auch wenn die BlizzCon 2020 recht spät im Jahr stattfindet, stellt sich der eine oder andere sicherlich die Frage, ob auch Blizzard Entertainments hauseigene Messe dem Coronavirus zum Opfer fallen könnte. Auf der offiziellen Website bezog das US-Studio Stellung zu diesem Thema.

Planungen für die Messe werden vorangetrieben

Wie es seitens Blizzard Entertainment heißt, ist das Studio aktuell damit beschäftigt, die Planungen für den diesjährigen Ableger der BlizzCon voranzutreiben. Gleichzeitig sind die Verantwortlichen laut eigenen Angaben zuversichtlich, dass sich die aktuelle Krise bis zum Ende des Jahres entschärft haben wird. Daher allerdings abzuwarten bleibe, wie sich die Situation rund um den Coronavirus in den kommenden Monaten entwickelt, möchte das Unternehmen die BlizzCon 2020 bisher nicht offiziell bestätigen.

„Wir sind zwar zuversichtlich, dass sich die Situation im Verlauf des Jahres wieder verbessert, aber zu diesem Zeitpunkt ist es unmöglich zu sagen, ob die BlizzCon 2020 stattfinden kann. Die Gesundheit unserer Community, Mitarbeiter und aller Menschen, die bei der Show helfen, steht für uns an erster Stelle. Wahrscheinlich wissen wir erst in einigen Monaten mit Sicherheit, ob und wie wir weitermachen können. Wir teilen euch auf jeden Fall mit, wenn wir konkrete Neuigkeiten haben“, so Blizzard Entertainment dazu.

