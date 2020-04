Fallout 76: Bethesda spricht über künftige Patches und Verbesserungen

Das nächste für "Fallout 76" geplante Update soll im Mai erscheinen. In einem aktuellen Statusbericht gibt Bethesda mehr zur Zukunft des Rollenspiels preis.

Die Entwickler bereiten im Hintergrund das nächste Update vor.

Nachdem für „Fallout 76“ das große „Wastelanders“-Update veröffentlicht wurde, stellt sich die Frage, wie es mit dem Rollenspiel weitergeht. In einem neuen Blogeintrag widmet sich Bethesda der Zukunft des Titels und betont beispielsweise, dass weiterhin euer Feedback gefragt ist.

Laut Bethesda habe es „unglaublich viel Spaß“ gemacht, mit euch in Appalachia Abenteuer zu erleben und eure Reaktionen auf die neuen Quests, Geschichten und NSCs zu sehen. Auch gab es reichlich Feedback. „Wir möchten euch sehr dafür danken, dass ihr uns treu geblieben seid und die neuen Wastelanders-Inhalte ausprobiert“, so das Unternehmen.

Nächstes Update im Mai

Auch in den kommenden Wochen und Monaten wird an „Fallout 76“ gearbeitet. Und die Entwickler sind damit beschäftigt, eure Rückmeldungen zu analysieren. „Wastelanders ist zwar erst Anfang der Woche erschienen, aber wir lesen bereits jetzt euer Feedback, eure Meldungen zu Fehlern sowie eure Gedanken zum Update – und all das beeinflusst, wie wir zukünftige Updates für das Spiel angehen werden“, heißt es.

Das nächste Update für „Fallout 76“ ist für Mai geplant und wird sich hauptsächlich um allgemeine Verbesserungen drehen, das Fastnachts-Event zurückbringen und einige Fehler aus dem Spiel verbannen. Berücksichtigt werden dabei nicht zuletzt Probleme, die von den Spielern gemeldet wurden, die sich vor dem „Wasterlanders“-Update auf dem privaten Testserver herumgetrieben haben. Vor der Veröffentlichung blieb laut Bethesda nicht genügend Zeit, um alle Fehler anzugehen.

Zum Thema

Und fortan soll die Test-Server-Umgebung eine wichtigere Rolle einnehmen und für mehr Spieler geöffnet werden: „Ab sofort wollen wir den PTS für so viele unserer Patches wie möglich nutzen. Wir planen derzeit, den PTS in Zukunft für eine größere Anzahl an Spielern zugänglich zu machen. Wir werden weitere Einzelheiten zur Teilnahme mit euch teilen, sobald wir den PTS für einen kommenden Patch hochfahren.“

Den kompletten Wochenbericht von Bethesda könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite anschauen.

