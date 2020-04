Call of Duty 2020: Jason Schreier untermauert Vietnam-Setting

Die Hinweise verdichten sich, dass der diesjährige „Call of Duty“-Ableger tatsächlich in einem Vietnam-Setting angesiedelt ist. Nachdem der YouTuber TheGamingRevolution in diesen Tagen bereits einige Informationen aus Insider-Kreisen gelüftet hat, unterstützt der bekannte Gaming-Journalist Jason Schreier diese Informationen.

Während TheGamingRevolution betonte, dass „Call of Duty 2020“ nicht den Namensbestandteil „Black Ops“ tragen wird, gab Schreier (via vg247) zu verstehen, dass der Titel aber seines Wissens nach durchaus im „Black Ops“-Universum angesiedelt sein soll.

Auch das Vietnam-Setting weiß Jason Schreier auf Basis seiner Informationen zu bestätigen. Seine Quellen haben offenbar mehrfach den Titel „Call of Duty: Vietnam“ in Verbindung mit dem diesjährigen Shooter verwendet. Ein „Black Ops“-Reboot sei also nicht zu erwarten, auch wenn es grundsätzlich um das Thema des Kalten Krieges geht.

Die Startvoraussetzungen für „Call of Duty 2020“ sind übrigens nicht sehr gut. Im vergangen Jahr hat Activision nach Problemen bei der Entwicklung Treyarch als leitendes Entwicklerteam für das Projekt von Sledgehammer Games und Raven hinzugezogen. Auch vorherige Gerüchte deuteten an, dass es sich um ein neues „Black Ops“-Spiel handeln würde. Genauere Details sind aber noch nicht bekannt.

Üblicherweise kündigt Activision neue „Call of Duty“-Titel im Mai des Releasejahres an. Allzu lange sollte die offizielle Ankündigung also nicht mehr auf sich warten lassen.

Vor den offiziellen Enthüllungen haben in den vergangen Jahren auch regelmäßig mehr oder weniger umfangreiche Leaks die ersten Details verraten. Wenn neue Informationen bekannt werden, lassen wir euch davon wissen.

I’m not a COD person so I don’t know anything about all the lore shenanigans or what it really means to be a Black Ops game, but one title I’ve heard thrown around a couple times is just “COD: Vietnam.” As far as I know it’s part of the Black ops series though? Not sure

— Jason Schreier (@jasonschreier) April 21, 2020