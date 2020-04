Ion Fury: Konsolen-Version des Retro-Shooters hat Goldstatus erreicht

Voidpoint und 3D Realms haben bekannt gegeben, dass die Entwicklung der Konsolen-Version von „Ion Fury“ den Goldstatus erreicht hat.

Nachdem die PC-Version bereits im vergangen Sommer veröffentlicht wurde, folgt die Konsolen-Version anscheinend in Kürze. Ein genauer Veröffentlichungstermin für den Retro-Shooter auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch wurde aber noch nicht angekündigt.

Bei „Ion Fury“ handelt es sich um den Nachfolger zum 2016 veröffentlichten Shooter „Bombshell“. Ursprünglich sollte der Shooter unter dem Titel „Ion Maiden“ veröffentlicht werden. Nach einer Klage der Metal-Band Iron Maiden wurde der Name jedoch gewechselt.

Soon on a console near you – but not too near, and wash your hands. pic.twitter.com/awcAuwhvLc

— ION FURY IS AVAILABLE NOW! (@Bombshell_Game) April 20, 2020