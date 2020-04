Help will Come Tomorrow: Survival-Abenteuer veröffentlicht – Frisches Gameplay zum Launch

Ab sofort ist das Survival-Abenteuer "Help will Come Tomorrow" für die Konsolen und den PC erhältlich. Passend zum Launch steht zudem ein frisches Gameplay-Video bereit.

"Help will Come Tomorrow" ist ab sofort für die Konsolen und den PC erhältlich.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Klabater gaben die Entwickler von Arclight Creations bekannt, dass „Help will Come Tomorrow“ mit sofortiger Wirkung für die Konsolen und den PC veröffentlicht wurde.

Spielerisch wird „Help will Come Tomorrow“ als ein Ressourcen-Management-Survival-Abenteuer beschrieben, das euch in die Zeiten der Oktoberrevolution verfrachtet. Eine Gruppe von Menschen verunglückt bei einem mysteriösen Unfall mit der Transsibirischen Eisenbahn und findet sich plötzlich in der lebensfeindlichen Sibirischen Wildnis wieder. Dort beginnt ein gnadenloser Kampf um das Überleben.

Frisches Gameplay-Video stellt den Survival-Titel vor

Bis zu ihrer Rettung müssen die Überlebenden dem harschen Klima, zahlreichen Gefahren und ihren eigenen Schwächen trotzen. Personen aus verschiedenen sozialen Ständen werden dazu gezwungen, gegen ihre eigenen Überzeugungen zusammenzuarbeiten und Entscheidungen zu fällen. Ob die Gruppe über sich hinaus wächst oder komplett zerbricht, liegt in den Händen der Spieler.

Der spielerische Fokus von „Help will Come Tomorrow“ wird auf dem Überleben der Charaktere liegen. Das Versorgen von Bedürfnissen, Sammeln von Ressourcen, Garantieren der Sicherheit, Erkunden der Umgebung und der Ausbau des Camps stehen im Mittelpunkt. Allerdings werden die Spieler laut Entwicklerangaben schnell bemerken, dass es noch auf mehr ankommt.

„Die unterschiedlichen Persönlichkeiten, Konflikte, moralische Ansichten und persönliche Beziehungen sind entscheidend im Kampf um Leben und Tod. Statt eigensinnigem Verhalten, ist die Kooperation der Gruppenmitglieder sowie ein reines Gewissen der Schlüssel zum Überleben“, so die Entwickler weiter.

Passend zum heutigen Release für den PC, die Xbox One, die PS4 und Switch zeigt sich „Help will Come Tomorrow“ in einem neuen Gameplay-Video, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

