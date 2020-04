PAX West 2020: Trotz COVID-19 – Gaming-Messe soll im September stattfinden

In den USA sind die Veranstalter der PAX West 2020 optimistisch, dass das Gaming-Großevent in Seattle im September wie geplant stattfinden kann. Mit einem aktuellen Statement wurde die Community über die aktuellen Pläne informiert.

Während weltweit Großveranstaltungen wie die E3 2020 in Los Angeles oder das Oktoberfest 2020 in München aufgrund des Coronavirus abgesagt werden, sind die Veranstalter der PAX West 2020 noch optimistisch, dass das Gaming-Event im September dieses Jahres in Seattle stattfinden kann.

PAX West 2020 weiter für September geplant

Mit einem aktuellen Update haben die Veranstalter auf der offiziellen Webseite über die aktuelle Planung informiert. Demnach geht man derzeit noch davon aus, dass die PAX West 2020 im Zeitraum vom 4. bis 7. September 2020 wie geplant durchgeführt wird. Im Mai sollen bereits weitere Informationen zum Ticketkauf und für Hotelbuchungen zur Verfügung gestellt werden.

Selbstverständlich wollen die Veranstalter der PAX West die Situation weiter beobachten und den Richtlinien der Behörden und der WHO folgen. Aktuell ist man optimistisch, dass der Plan tatsächlich in die Realität umgesetzt werden kann. In dem Statement heißt es auf der offiziellen Seite:

„Da wir einige Fragen von Fans und Ausstellern hatten, wollten wir alle wissen lassen, dass wir uns ab sofort weiterhin dafür einsetzen, die PAX West am kommenden Labor Day-Wochenende (4.-7. September) zu veranstalten, und dass wir unsere Website irgendwann im Mai mit weiteren Informationen zu Eintrittskarten und Hotels aktualisieren werden.

Unsere erste Priorität ist Ihre Sicherheit, und das gilt auch für Fragen der öffentlichen Gesundheit. Im Laufe des Jahres werden wir die Situation weiterhin beobachten und mit Gesundheitsbeamten auf allen Regierungsebenen zusammenarbeiten und planen, alle Richtlinien der CDC und der WHO zu befolgen, sobald sie veröffentlicht werden.“

„Dennoch haben uns die von unserem Kongresszentrum und der lokalen Regierung bereits ergriffenen Maßnahmen optimistisch gestimmt, und wir werden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir während des Sommers die richtigen Schritte unternehmen.“

Nur eine Woche vor der PAX West findet die Gamescom 2020 statt, die jedoch in ein reines Online-Event umgewandelt wird. Eine Möglichkeit für Gaming-Begeisterte, durch die Messehallen zu schlendern, wird es in diesem Jahr nicht geben.

