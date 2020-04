COVID-19: San Diego Comic-Con und Anime Expo 2020 abgesagt

In diesem Jahr gibt es keine San Diego Comic-Con.

Nachdem die E3 2020 abgesagt wurde und die Gamescom 2020 zu einem digitalen Event wird, traf es weitere Messen der Unterhaltungsbranche. Auch die San Diego Comic-Con musste erstmals in der 50-jährigen Geschichte abgesagt werden. Sie sollte im Juli stattfinden.

In einer Stellungnahme heißt es: „In Anbetracht der Erkenntnis, dass unzählige Teilnehmer jedes Jahr ihre Conventions planen und sich viele Aussteller und Interessengruppen für einen Großteil ihres Lebensunterhalts auf die Veranstaltungen verlassen, wurde gehofft, dass diese Entscheidung in der Erwartung, dass die Bedenken rund COVID-19 bis zum Sommer nachlassen, verzögert werden kann.“

„Die kontinuierliche Überwachung der Gesundheitsrichtlinien und die jüngsten Erklärungen des Gouverneurs von Kalifornien machten deutlich, dass es nicht sicher wäre, die Pläne für dieses Jahr voranzutreiben“, so das Fazit.

Einen Termin für das nächste Jahr gibt es bereit. Die San Diego Comic-Con 2021 soll vom 22. bis 25. Juli veranstaltet werden.

Anime Expo 2020 abgesagt

Auch die Anime Expo 2020 wurde abgesagt. Veranstaltet werden sollte sie vom 2. bis zum 5. Juli 2020 im Los Angeles Convention Center. Auch sie kehrt erst im kommenden Jahr zurück – und zwar vom 2. bis 5. Juli 2021.

Die Veranstalter im Wortlaut: „Da sich die Situation in Bezug auf COVID-19 ständig ändert und weltweit sowie in unserer Gastgeberstadt Los Angeles mehr Einschränkungen bestehen, können wir die diesjährige Veranstaltung nicht in gutem Glauben vorantreiben. Wir wissen, dass es euch alle unterschiedlich betreffen wird. Und wir trafen diese Entscheidung nicht leichtfertig.“

„Für Aussteller, Auftragnehmer, Künstler und andere wirkt sich dies auf vielen Ebenen aus. Die Anime Expo ist eine wichtige Einnahmequelle und Inspiration für euch alle. Wir wissen, dass ihr unermüdlich an der Vorbereitung für den Juli gearbeitet habt. Und wir schätzen euer Engagement für euer Handwerk“, heißt es weiter.

Auch die WonderCon Anaheim wurde jüngst abgesagt. Sie soll im kommenden Jahr vom 26. bis zum 28. März 2021 stattfinden.

