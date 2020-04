COVID-19: Sony kündigt 100-Millionen-Dollar-Hilfsfond für drei Schlüsselbereiche an

Sony wird sich finanziell am Kampf gegen das Coronavirus beteiligen. Ein 100-Millionen-Dollar-Hilfsfond wurde angekündigt, von dem drei recht unterschiedliche Bereiche profitieren sollen.

Sony hat einen weltweiten COVID-19-Hilfsfond mit einem Volumen von 100 Millionen US-Dollar angekündigt, der zur Bekämpfung der aktuellen Coronavirus-Pandemie eingesetzt werden soll. Das japanische Unternehmen gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass das Geld für drei Schlüsselbereiche verwendet wird.

Zu den Bereichen zählen:

Unterstützung für Personen, die sich zur Bekämpfung des Virus mit medizinischen Maßnahmen an vorderster Front bewegen.

Unterstützung für Kinder und Erzieher, die getrennt voneinander agieren müssen.

Unterstützung für Mitglieder der Kreativ-Community in der Unterhaltungsbranche.

Laut Sony gehören Spiele ebenso wie Musik, Film und Animation zu den von der Pandemie betroffenen Unterhaltungsbranchen. Das Unternehmen verspricht, nach Wegen zu suchen, um aufstrebende Schöpfer, Künstler und andere Mitarbeiter der Branche zu unterstützen. Während PlayStation-Spiele nicht explizit erwähnt wurden, scheinen First-Party- und Indie-Studios vom Hilfsfonds profitieren zu können.

Wie sich der Liste entnehmen lässt, möchte Sony nicht nur der Spielebranche auf die Beine helfen. In diesem Zusammenhang spendet Sony 10 Millionen US-Dollar an den COVID-19 Solidarity Response Fund, der von der Weltgesundheitsorganisation betrieben wird. Auch sucht Sony nach anderen Möglichkeiten, im aktuellen Kampf gegen das neuartige Coronavirus zu helfen.

Für das Bildungswesen untersucht Sony Möglichkeiten, die dabei behilflich sind, die eigenen Technologien zur Unterstützung von Bildungsaktivitäten einzusetzen und mit Pädagogen zusammenzuarbeiten, um diese Maßnahmen umzusetzen.

Statement von Kenichiro Yoshida

„Um die beispiellosen Herausforderungen zu bewältigen, denen wir als Gesellschaft heute auf der ganzen Welt gegenüberstehen, werden wir als globales Unternehmen alles tun, um die Menschen an der Front des Kampfes gegen COVID-19 als auch die Kinder, die unsere Zukunft sind, und diejenigen, die in der kreativen Community betroffen sind, zu unterstützen“, so Sony-Präsident Kenichiro Yoshida.

Das neuartige Coronavirus hat massive Einflüsse auf die Spielebranche. Mehrere große Messen mussten abgesagt werden, Spiele erscheinen später, die Entwickler arbeiten im Home Office und müssen zugleich für die Betreuung ihrer Kinder sorgen. Andere Branchen, die im Grunde komplett brach liegen, traf es noch schlimmer.

Jedoch ist Sony nicht das einzige Unternehmen, das sich finanziell am Kampf gegen das COVID-19-Virus beteiligt. CD Projekt steuert rund 1 Millionen Dollar bei und auch Giganten wie Google machen mobil.

