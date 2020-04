The Division 2: Kostenlose Demo verfügbar – Diese Inhalte sind an Bord

Wie Ubisoft bekannt gab, steht ab sofort eine kostenlose Demo zum Action-Rollenspiel "The Division 2" bereit. Wir verraten euch, welche Inhalte im Rahmen der Testversion geboten werden.

"The Division 2" bekam in dieser Woche neue Inhalte spendiert.

In den vergangenen Monaten bestand immer wieder die Möglichkeit, das Action-Rollenspiel „The Division 2“ im Zuge von zeitlich begrenzten Gratis-Trials in Augenschein zu nehmen.

Wer diese Events verpasst haben sollte und vor dem Kauf von „The Division 2“ zunächst Probe spielen möchte, darf sich heute freuen. Wie Ubisoft und die Entwickler von Ubisoft Massive bekannt gaben, steht auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 ab sofort eine Demo zu „The Division 2“ bereit, die kostenlos heruntergeladen werden kann.

Exklusive Inhalte für Spieler von Rainbow Six Siege

Im Zuge der Demo wird es euch ermöglicht, „The Division 2“ ausgiebig in Augenschein zu nehmen und euren Charakter bis auf Stufe 8 zu verbessern. Weiter heißt es, dass die kostenlose Demo zu „The Division 2“ über einen Zeitraum von acht Stunden gespielt werden kann. Wer sich anschließend dazu entschließen sollte, die Vollversion des Action-Rollenspiels zu erwerben, kann seine Fortschritte aus der Demo übernehmen.

Zum Thema: The Division 2: Entwickler sprechen über mögliche Umsetzungen für Switch, die PS5 & Xbox Series X

Wer die Demo oder die Vollversion von „The Division 2“ gespielt haben sollte, kann in „Rainbow Six Siege“ ab dem heutigen Mittwoch, den 22. April 2020 das sogenannte „Ela The Division 2 Set“ freischalten. Dieses setzt sich aus der „The Division“-Agenten-Uniform mit der passenden Kopfbedeckung, dem Division-Uhr-Anhänger für Ela sowie dem Division-Waffenskin für die Scorpion EVO 3 A zusammen.

„The Division 2“-Spieler hingegen dürfen sich auf den „Impromptu“-Waffenskin freuen.

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Division 2