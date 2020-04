Borderlands 3: Galaktische Beute-Event angekündigt – Details und Zeitplan

An diesen Tagen solltet ihr den Planeten einen Besuch abstatten.

Für „Borderlands 3“ wurden vier Mini-Events angekündigt, die euch legendäre Beute verdienen lassen. Die Events sind Teil einer vierwöchigen Tour durch das Sonnensystem des Spiels.

Im Zuge des „Galaktische Beute“-Events soll in „Borderlands 3“ in jeder Woche ein anderer Planet zur Goldgrube werden. Laut Gearbox steigt dabei die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Arten von legendärer Beute in einer Zone des jeweiligen Planeten auftauchen.

Zonen mit verschiedenen Waffentypen

Jeder Zone wird ein legendärer Waffentyp zugeordnet, darunter Pistole, Shotgun, SMG, Assault Rifle, Sniper Rifle oder schwere Waffe. Auch habt ihr in den Zonen die Chance, auf eine legendäre Ausrüstung zu stoßen, darunter Klassen-Mods, Artefakte, Schilde oder Granaten-Mods. Und im Zuge des Events findet ihr auf Promethea andere legendäre Beute als beispielsweise im Atlas-HQ.

Welche Art von Beute wo erscheint, sollt ihr selbst herausfinden. Nachfolgend seht ihr eine Übersicht über die Planeten, die vom „Galaktische Beute“-Event betroffen sind.

Woche 1 (23. April 18:00 Uhr bis 30. April 17:59 Uhr) – Pandora

Woche 2 (30. April 18:00 Uhr bis 07. Mai 17:59 Uhr) – Promethea

Woche 3 (07. Mai 18:00 Uhr bis 14. Mai 17:59 Uhr) – Eden-6

Woche 4 (14. Mai 18:00 Uhr bis 21. Mai 17:59 Uhr) – Nekrotafeyo

„Wir wünschen dir viel Spaß mit den schicken neuen Waffen und Ausrüstungsobjekten des vierwöchigen Galaktische Beute-Events und drücken die Daumen, dass auch dein Wunschobjekt dabei ist“, so Gearbox.

Dank des heutigen Updates können sich Spieler von „Borderlands 3“ zudem im überarbeiteten Chaosmodus beweisen, der je nach gewähltem Chaos-Level verbesserte Beute zu bieten hat. Einzelheiten zu den neusten Änderungen erfahrt ihr in dieser Meldung.

