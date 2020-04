Captain Tsubasa Rise of New Champions: German Junior Youth im Trailer vorgestellt

Mit einem neuen Trailer stellt Bandai Namco die deutsche Mannschaft aus dem kommenden Anime-Fußballspiel „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ vor. Die Haupt-Figuren werden mit entsprechenden Spielszenen gezeigt.

Im kommenden Anime-Fußballspiel „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ wird auch die deutsche Jugend-Mannschaft enthalten sein. Bandai Namco stellt die Hauptcharaktere in einem neuen Trailer vor.

Deutsche Mannschaft vorgestellt

Angeführt von Schneider hat die deutsche Mannschaft sowohl offensive als auch defensive Qualitäten. Damit steht das Team unter den Favoriten in „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“. Die wichtigsten Team-Mitglieder sind laut dem neuen Trailer Hermann Kaltz, Franz Schester, Manfred Margus, Deuter Muller, Karl Heinz Schneider und Cornelius Heine. Den frischen Trailer mit einigen kurzen Szenen seht ihr weiter unten im Artikel.

Darüber hinaus werden die Spieler zahlreiche bekannte Helden aus der Manga- und Anime-Vorlage im Spiel wiedersehen. Im Story-Modus können sich die Spieler einen eigenen Charakter erstellen, mit dem sie sich Furano, Musashi und Toho anschließen und um den Titel spielen.

Zum Thema: Captain Tsubasa – Rise of New Champions: Neuer Trailer liefert frische Eindrücke aus dem Story-Modus

Inspiriert von der Vorlage werden die Spieler in „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ später in diesem Jahr auf Konsolen und PC actionreiche Szenen auf und neben dem Fußballplatz geboten bekommen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Bandai Namco sagt zum Spiel: „Captain Tsubasa: Rise of New Champions wird mit viel Action und wilden Torschüssen, welche das Franchise so berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Das Spiel bietet mit seiner Anime-Grafik, dem zugänglichen Gameplay und den verschiedenen Game-Modi einiges, um Fußball-Fans auf und neben dem Platz bei Laune zu halten.“

