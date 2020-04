PS4 Neuerscheinungen: Vorschau auf das PSN-Update der Woche

Welche Neuveröffentlichungen in der nächsten Woche für PS4 erscheinen, verrät Sony mit der aktuellen Vorschau. Neben neuen Spielen wie "Daymare 1998", "Snowrunenr", "Sakura Wars" und "Streets of Rage 4" ist auch die Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele für Mai 2020 zu erwarten.

Zum Ende des Monats April erreichen uns weitere neue Spieleveröffentlichungen für PS4, die digital und im Handel erscheinen. Auf dem offiziellen US-PlayStation Blog hat Sony Interactive Entertainment zum Wochenende wieder die Vorschau auf die Neuveröffentlichungen der kommenden Woche enthüllt.

Es sind einige interessante Titel zu erwarten. Mit „Daymare 1998“ erscheint beispielsweise neues Survival-Horrorspiel, das zunächst als Fan-Remake von „Resident Evil 2“ ins Leben gerufen wurde. Außerdem veröffentlicht Sega das neue JRPG „Sakura Wars“. Mit „Snowrunner“ könnt ihr außerdem extreme Offroad-Erfahrungen machen, während ihr euch in „Streets of Rage 4“ durch die Straßen prügelt.

Die Übersicht verrät, welche Spiele außerdem in der nächsten Woche zu erwarten sind. Anfang der neuen Woche ist dann auch die offizielle Übersicht für die Neuveröffentlichungen im EU-Store zu erwarten.

Am Mittwoch der nächsten Woche sollten auch die neuen PS Plus-Spiele für Mai 2020 vorgestellt werden, sofern sich Sony an die bisherige Vorgehensweise hält. In der Woche darauf, werden die neuen Titel dann voraussichtlich am Dienstag, dem 5. April 2020 um die Mittagszeit zur Verfügung gestellt.

PlayStation Store: Neuveröffentlichungen

Active Neurons – PS4, PS Vita — Digital

Arcade Spirits – PS4 — Digital, Retail

Book of Demons – PS4 — Digital

Daymare: 1998 – PS4 — Digital

Down the Rabbit Hole – PS VR — Digital

Dread Nautical – PS4 — Digital

Gun Crazy – PS4 — Digital

The Inner Friend – PS4 — Digital

Jigsaw Abundance – PS4 — Digital

Moving Out – PS4 — Digital, Retail

Sakura Wars – PS4 — Digital, Retail

Snowrunner – PS4 — Digital, Retail

Streets of Rage 4 – PS4 — Digital

Telling Lies – PS4 — Digital

Play At Home: PS4-Gratis-Spiele

Noch bis zum 6. Mai bietet Sony im Rahmen der „Play At Home“-Initiative zwei PS4-Spiele kostenlos an, um die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise etwas zu erleichtern. PS4-Spieler können sich über die bekannten Titel „Journey“ und „Knack 2“ freuen, die sie kostenlos in ihre Spielbibliothek übernehmen können. Weitere Details und die passenden Links findet ihr hinter dem Link.

