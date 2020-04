PS4: Kostenlose Spiele der „Play At Home“-Initiative ab sofort verfügbar

Im Zuge der "Play At Home"-Initiative bekommen PS4-Besitzer zwei kostenlose Spiele geboten.

In den vergangenen Wochen entschlossen sich mehrere Entwickler und Publisher dazu, uns die aktuellen Ausgangsbeschränkungen mit kostenlosen Spielen zu versüßen.

Sony Interactive Entertainment schloss sich diesem Schritt in dieser Woche an und kündigte unter dem Namen „Play At Home“ eine entsprechende Initiative an. Mit dieser sollen die Spieler dazu animiert werden, den Vorgaben der Regierung Folge zu leisten und die Zeit in den heimischen vier Wänden zu verbringen. Begleitet wurde die „Play At Home“-Initiative von der Ankündigung zweier kostenloser PS4-Spiele.

Knack 2 und Journey stehen kostenlos bereit

Diese stehen mit sofortiger Wirkung zur Verfügung und können ohne Kosten aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden. Wohnt ihr in Deutschland, dann dürft ihr euch zum einen über „Journey“ aus dem Hause Thatgamecompany freuen. Nummer Zwei im Bunde ist der 2017 veröffentlichte 3D-Action-Plattformer „Knack 2“.

Zum Thema: PS4: Sony startet „Play At Home“-Initiative mit zwei Gratis-Titeln

In Österreich, der Schweiz und dem restlichen europäischen Umland unterscheidet sich das Gratis-Angebot ein wenig von seinem Pendant für Deutschland. Anstatt „Journey“ und „Knack 2“ werden hier „Journey“ sowie die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ in Form von kostenlosen Downloads angeboten.

„Zwei Dinge zeichnen Play At Home aus: Erstens: Kostenlose Spiele, um die PlayStation-Community zu Hause zu unterhalten; und zweitens: Die Einrichtung eines Fonds, der kleineren unabhängigen Spielestudios helfen soll, die gerade finanzielle Schwierigkeiten haben, weiterhin großartige Erlebnisse für alle Gamer zu schaffen“, so Sony Interactive Entertainment zu „Play At Home“.

