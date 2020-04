Dead by Daylight: Escalation-Teaser zu den neuen Inhalten der Woche

"Dead by Daylight" wird in dieser Woche mit "Tome III: Escalation" erweitert. Das neue Band bietet neue Herausforderungen und zeigt sich in einem ersten Trailer.

"Dead by Daylight" bietet ab dieser Woche mehr Abwechselung.

Behaviour Interactive hat zu „Dead by Daylight“ einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in „Tome III: Escalation“ bietet. Die neue Herausforderung wird in dieser Woche veröffentlicht. Den rund 70 Sekunden langen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Das dritte Band wird in den Archiven eröffnet und bringt neue Geschichten in die Welt von „Dead by Daylight“. Dabei erlebt ihr die Auris, ein Gerät, das in die Erinnerungen verschiedener Leute blicken kann. Dadurch gewährt der mysteriöse Observer den Spielern Zugang zu einer neuen Reihe von Herausforderungen, um diese Erinnerungen und seine allgemeine Rolle zusammenzufügen.

„Tome III: Escalation“ umfasst:

Kate Denson – Zurück zu Null

Anna (Die Jägerin) – Ein schöner Krieg

Dwight Fairfield – Eine Geschichte mit einem anderen Namen

Die Legion (Julie) – Soldaten von Mayham

Das dritte Band ist ab dem 29. April 2020 in den Archiven verfügbar. Es ist davon auszugehen, dass ein Patch veröffentlicht wird, um den neuen Inhalt von „Dead by Daylight“ in das Spiel zu bringen. Eine Uhrzeit wurde nicht genannt.

+++ Dead by Daylight: Chains of Hate – Der Killer mit der Kette in neuen Videos vorgestellt +++

„Dead by Daylight“ ist ein asymmetrischer Multiplayer-Horror-Titel, in dem ein Spieler in der Rolle eines Killers vor der Aufgabe steht, die anderen vier Spieler in den Rollen der Überlebenden zu jagen und zu töten. Die Überlebenden sind daher bestrebt, die Runde zu überstehen. Der Killer muss dem entgegenwirken, um die Runde gewinnen zu können.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight