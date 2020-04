Sakura Wars: Ab sofort für die PS4 erhältlich – Der stimmige Trailer zum Launch

"Sakura Wars" ist ab sofort in Europa erhältlich.

Wer auf der Suche nach typisch japanischer Videospielkost sein sollte, dürfte beim heute veröffentlichten „Sakura Wars“ auf seine Kosten kommen.

Die Imperial Combat Revue tritt in diesem extravaganten Abenteuer als Tokioter Verteidigungsmacht gegen eine dämonische Bedrohung auf. Während sich die Mitglieder der Gruppierung in Friedenszeiten als Darsteller am Theater verdingen, treten sie im Falle eines Krieges beziehungsweise einer militärischen Auseinandersetzung als Soldaten in Erscheinung.

Eine immersive und spannende Geschichte versprochen

Wieder mit von der Partie ist das sogenannte LIPS-System, das zu den bekanntesten Elementen der Reihe gehört und den Spielern auch in „Sakura Wars“ die Möglichkeit bieten wird, aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung zu nehmen. Die von euch getroffenen Entscheidungen wirken sich sowohl auf dem Schlachtfeld als auch außerhalb der Scharmützel auf eurer Verhältnis zu den Charakteren aus.

„Dies fließt in das energiereiche Kampfsystem ein, in dem riesige dampfbetriebene Mechs namens Spiricle Armor eingesetzt werden, die nur von denen gesteuert werden können, die über eine starke spirituelle Kraft verfügen. All dies wird im Stil einer aufregenden Anime-Produktion präsentiert, komplett mit wunderschönen animierten Sequenzen und dramatischen Charakter-Bögen, die Sie auf das warten lassen, was als Nächstes passiert“, so Sega weiter.

Anbei der offizielle Trailer zum heutigen Release von „Sakura Wars“.

