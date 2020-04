WRC 9: Gameplay-Video zeigt die Neuseeland-Rallye

Nacon und KT Racing haben heute ein erstes Gameplay-Video zu "WRC 9" veröffentlicht. In den Fokus rückt die Neuseeland-Rallye.

Nacon und das Entwicklungsstudio KT Racing haben heute das erste Gameplay-Video zu „WRC 9“ veröffentlicht. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Das Video soll euch einen Blick auf die Arbeit gewähren, die KT Racing in die Umsetzung der Rallye Neuseeland steckt, die nach sieben Jahren Pause ihre Rückkehr in den Rennkalender der FIA World Rally Championship feiert. Sie zählt neben der Safari-Rallye in Kenia und der Rallye Japan zu den drei neuen Rallyes dieser Saison.

Atemberaubende Landschaften

„Die Straßen Neuseelands zählen zu den schönsten und beliebtesten in der Geschichte der Meisterschaft“, so Benoît Gomes, Lead Level Designer bei KT Racing. „Die Rallye Neuseeland ist für ihre schnellen Kurvenfolgen, den anhaltenden Temporhythmus und ihre atemberaubenden Landschaften bekannt – eine wahrhaft einmalige Rennerfahrung.“

Die lange Vorbereitungsarbeit habe es den Entwicklern ermöglicht, die üppige Vegetation, das Licht, die einzigartigen Aussichten auf den Ozean sowie die Topografie und Oberflächen der Straßen „so präzise wie möglich“ nachzubilden. „Wir sind daher überzeugt, dass die Spieler diese Herausforderung in WRC 9 so sehr genießen werden wie wir“, so Gomes weiter.

Zum Thema

Etwas Geduld ist noch gefragt: „WRC 9“ wird ab dem 4. September 2020 für Xbox One, PS4 und PC im Handel erhältlich sein. Die Veröffentlichungstermine für Xbox Series X, PS5 und Nintendo Switch folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Hier der Gameplay-Trailer:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu WRC 9