Ghost Recon Breakpoint: Sommer-Roadmap enthüllt – Details zu Update 2.0.5 und mehr

Ubisoft hat mitgeteilt, mit welchen Verbesserungen und Neuerungen ihr in den kommenden Monaten in "Ghost Recon Breakpoint" rechnen könnt. An vorderster Front stehen die Fehlerbehebung, das Sammeln von Feedback zur "Ghost"-Erfahrung und das Vorbereiten neuer Inhalte.

Auch im Sommer soll "Ghost Recon Breakpoint" umfangreich unterstützt werden.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie müssen viele Entwickler ihre Arbeiten in den heimischen vier Wänden fortsetzen. Komplett eingestellt wurde die Entwicklung in den meisten Fällen jedoch nicht. Und auch die Verbesserung und Erweiterung von „Ghost Recon Breakpoint“ läuft weiter. Einem aktuellen Entwickler-Update kann entnommen werden, was in den kommenden Monaten ansteht.

Laut der Angabe von Ubisoft haben momentan drei verschiedene Dinge Priorität. Dazu zählen Bugfixes, das Sammeln von Feedback zur Ghost-Erfahrung und das Vorbereiten neuer Inhalte. Die folgende Übersicht liefert einen Überblick über die Zeitfenster:

Sommer-Roadmap

Bugfixes TU 2.0.5

Das neue Update wird sich auf die Fehlerbehebung konzentrieren, um das Spielerlebnis zu verbessern. Behoben werden soll unter anderem der PSG-Exploit, der einen erheblichen Einfluss auf den PvP-Modus und die Raid-Spieler hatte.

„Wir arbeiten an einer Lösung, um die aktuellen Schritte dieses Exploits für 2.0.5 anzugehen, und versuchen weiterhin, das Problem dauerhaft zu beheben“, so Ubisoft. Veröffentlicht wird das Title-Update 2.0.5 voraussichtlich im Juni 2020.

Feedback zur Ghost-Erfahrung 2.0

Laut Ubisoft wurde nach der Veröffentlichung der Ghost-Erfahrung viel Feedback hinterlassen. Dafür möchten sich die Entwickler bedanken.

„Wir stellen das Feedback gemeinsam mit unseren Entwicklern zusammen, um besser zu verstehen, ob und wie wir eure Vorschläge einbauen können“, so die Macher. Da es sehr viel Feedback war, müsse eine Menge gelesen werden. Momentan wird geplant, wie die kommenden Änderungen aussehen können.

Zum Thema

Kommende neue Inhalte

Derzeit arbeitet das Produktionsteam an der nächsten Runde neuer Inhalte, was die Episode 3 und die nächste Klasse mit einschließt. Weitere Details sollen folgen, sobald die Veröffentlichung näher rückt. Folgendes kann jedoch grob eingegrenzt werden.

KI-Teammitglieder: Voraussichtliche Veröffentlichung im Sommer 2020

Live-Event 2: Voraussichtliche Veröffentlichung im Sommer 2020

