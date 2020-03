Ghost Recon Breakpoint: Freunde-Pass für Gratis-Koop-Sessions verfügbar

Ubisoft hat im Taktik-Shooter „Ghost Recon Breakpoint“ einen Friend-Pass eingeführt. Er gibt Besitzern des Titels die Möglichkeit, gleichzeitig drei Freunde einzuladen, die dem Spieler anschließend im Koop-Modus behilflich sind. Dabei spielt es keine Rolle, welche Edition von „Ghost Recon Breakpoint“ der einladende Spieler erworben hat. In allen Fällen können die Freunde kostenlos in die Session einsteigen.

Friends Pass bis Juni aktiv

Die Zahl der Freunde ist nicht beschränkt. Das heißt, ihr könnt die Koop-Kumpanen öfter wechseln. Doch mehr als drei Freunde, die das Spiel nicht besitzen, können nicht gleichzeitig in eine Partie von „Ghost Recon Breakpoint“ geholt werden. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und läuft bis zum 16. Juni 2020 auf PC, Xbox One und PlayStation 4. Die Freunde müssen auf derselben Plattform aktiv sein und die kostenlose Trial-Version installieren.

Die kostenlose Version von „Ghost Recon Breakpoint“ nehmt ihr auf den Plattformen der jeweiligen Konsolen sowie über Uplay in Anspruch. Nachfolgend haben wir die Verlinkungen für euch:

Die Trial hat jenseits von Free Weekends eine Zeitbeschränkung von sechs Stunden. Mit dem Freunde-Pass wird diese Beschränkung umgangen. „Spieler, die während des freien Wochenendes sechs oder mehr Stunden gespielt haben, können die Testversion herunterladen, müssen jedoch über den Friend Pass eingeladen werden, um Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint zu spielen. Spieler, die weniger als sechs Stunden mit dem Spiel verbracht haben, können die verbleibende Spielzeit in der Testversion genießen“, so Ubisoft.

+++ Ghost Recon Breakpoint: Kein Offline-Modus machbar, Raid abgesagt und Changelog zum Update 2.0.0 +++

Shooter im Angebot: Die Fortschritte können wie gewohnt in die Vollversion übernommen werden. Und sollte euch „Ghost Recon Breakpoint“ während der Testsession gefallen, dann profitiert ihr bis zum 2. April 2020 von einem besonderen Preis. Für den Shooter werden im Fall der PS4-Fassung lediglich 19,99 Euro fällig, was im PlayStation Store einem Rabatt in Höhe von 71 Prozent entspricht. Die Xbox One-Version schlägt im Aktionszeitraum mit 20,99 Euro zu Buche.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost Recon: Breakpoint