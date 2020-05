Dragon Ball FighterZ: Trailer und Termin zu Ultra Instinct Goku

Ultra Instinct Goku gesellt sich hinzu.

Bandai Namco Entertainment und Arc System Works haben für „Dragon Ball FighterZ“ einen Charakter-Zusatz in der Pipeline. Dabei handelt es sich um Goku (Ultra Instinct), der heute einen Termin verpasst bekam. Erscheinen wird der DLC-Charakter demnach am 22. Mai 2020 – also in rund zwei Wochen.

Die Wartezeit bis zur Einführung von Ultra Instinct Goku könnt ihr zumindest zu einem kleinen Teil überbrücken, indem ihr den unten eingebetteten Trailer startet, der heute in den Umlauf gebracht wurde. Der Trailer zu Ultra Instinct Goku zeigt unter anderem einige der Bewegungen bzw. Angriffe, die ihm zur Verfügung stehen.

Eine nahezu perfekte Verteidigung

Mit Ultra-Instinkt erwartet euch die neue und stärkste Form, die Goku nutzen kann. Diese Technik trennt das Bewusstsein vom Körper des Nutzers. „Somit bewegt und kämpft dieser rein instinktiv, ohne zu denken oder zu fühlen. Dies macht Goku (Ultra-Instinkt) in Dragon Ball FighterZ zu einem Kämpfer mit nahezu perfekter Verteidigung und geübt in einigen zerstörerischen Angriffen“, so Bandai Namco Entertainment kürzlich.

Goku hat verschiedene Formen im Spiel, die einige seiner größten Momente im gesamten „Dragon Ball“-Franchise hervorheben, was schließlich zu seiner mächtigsten Form führte.

+++ Dragon Ball FighterZ: Season 3 und neuer Charakter Kefla im Launch-Trailer präsentiert +++

Ultra Instinct Goku ist ein Teil des Season Pass 3-Angebotes, das außerdem Kefla und weitere Charaktere umfasst, die noch im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer:

