Fortnite Party Royale: Neuer Spaß-Modus mit Trailer angekündigt

Epic Games hat mit einem neuen Trailer den neuen „Party Royale“-Modus für „Fortnite: Battle Royale“ angekündigt. Wie in einem früheren Leak bereits angedeutet, geht es in „Party Royale“ nicht um Waffen oder Materialien. Stattdessen soll der Modus den Spaß und das geselliges Beisammensein der Nutzer fördern.

Fortnite Party Royale für mehr Gemeinsamkeit

Die Premiere beginnt am Samstag, den 9. Mai um 3:00 Uhr MESZ. Die Show geht bis 4 Uhr. Eine Wiederholung wurde für den 9. Mai, von 20 bis 21 Uhr angekündigt. Wer an der Premiere teilnimmt, kann ein Partygeschenk abstauben. Es handelt sich um das kostenlose Rücken-Accessoire „Neonschwingen“, das auf die Musik reagiert.

Mit „Party Royale“ verbreitet Epic Games gemeinsam mit Dillon Francis, Steve Aoki und deadmau5 Festival-Stimmung in „Fortnite“. Die genannten Künstler spielen in „Party Royale“ nacheinander Live ihre Sets, was die Nutzer auf der Großbildleinwand der Hauptbühne erleben können.

Gleichzeitig können sie mit ihren Freunden Zeit verbringen und sich an anderen Aktivitäten von „Party Royale“ betätigen. Abseits der Hauptbühne gibt es in „Party Royale“ verschiedene Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Es gibt unter anderem Hindernis-Rennen, Bootsrennen und mehr. Von offizieller Seite heißt es:

„Auf dieser neuen, experimentellen Karte, an der wir stetig feilen werden, gibt es so einiges zu tun und zu entdecken. Zum Beispiel könnt ihr über den Sprungriss einen Hindernisparcours in der Luft bestreiten, an Fischstäbchens Bootsrennen teilnehmen oder auf dem Platz Gegenstände wie den neuen Farbwerfer zur Hand nehmen.“

Zum Thema: Fortnite: Scheinbar neue Map für einen No-Combat-Mode geplant – Party-Royale

„Fortnite: Party Royale“ ist in „Fortnite: Battle Royale“ verfügbar, das auf auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS, Android und Mac zur Verfügung steht.

