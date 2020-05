CHORUS: PS5- und Xbox Series X- Weltraum-Shooter mit Trailer vorgestellt

Deep Silver und Fishlabs haben mit „Chorus“ einen Next-Gen-Weltraum-Shooter für PS5 und Xbox Series X angekündigt. Einen passenden Trailer mit ersten Spielszenen und einige Screenshots seht ihr weiter unten im Artikel.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Piloten-Ass Nara, die sich mit ihrem empfindungsfähigen Raumschiff Forsaken ihrer Vergangenheit stellt. „Ihr Streben nach Erlösung wird sie quer durch die Galaxie und über die Grenzen der Realität hinaus führen, um Widerstandskräfte zu vereinen und den Kreis und ihren Führer, den Großen Propheten, um jeden Preis aufzuhalten.“

Es gibt ausgedehnte Weltraumstationen und Handelsstationen zu erkunden, zahlreiche Feinde in beeindruckenden Weltraumumgebungen zur Strecke zu bringen und einiges mehr. In der Spielbeschreibung heißt es: „Erkunden Sie ausgedehnte Raumstationen und Handelsknotenpunkte. Kämpft gegen die Feinde in aufregenden Schwerelosigkeitskämpfen zwischen explodierenden Sternen, sterbenden Planeten, atmosphärischen Asteroidengürteln, glitzernden Eisfeldern und seltsamen Existenzebenen außerhalb unserer eigenen.“

„Chorus“ soll 2021 für PS5 und Xbox Series X erscheinen.

