Disintegration: Release-Termin und Story-Trailer enthüllt

Bis zum Launch von "Disintegration" müsst ihr euch nur noch wenige Wochen gedulden.

Der Publisher Private Division und der Entwickler V1 Interactive haben heute verraten, wann der Shooter „Disintegration“ veröffentlicht wird. Demnach erfolgt der Launch am 16. Juni 2020 für PC (Steam), Xbox One und PlayStation 4. Einen neuen Story-Trailer könnt ihr euch schon heute anschauen. Er steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Den Entwicklern zufolge erwartet euch mit „Disintegration“ eine „abwechslungsreiche und intensive Kampagne“, in der euch eine spannende Science-Fiction-Geschichte erzählt wird. Zudem habt ihr zwischen den Gefechten die Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden und Bergungsgüter zu finden. Diese können eingesetzt werden, um Verbesserungen für die eigenen Einheiten freizuschalten.

Auch wurde betont, dass die Einheiten über einen klassischen Fertigkeitenbaum verfügen, mit dem sie kontinuierlich verbessert werden können, was in den Gefechten für eine bessere Effizienz sorgt.

Zum Thema: Disintegration: Enthüllungs-Trailer und Gameplay zum neuen Sci-Fi-Shooter des früheren „Halo“-Machers

Letztendlich versetzt euch „Disintegration“ in eine Zukunft, in der die Menschen nur durch Integration überleben können. Bei diesem Prozess wird das Gehirn mithilfe eines robotischen Rahmens konserviert. Im Spielverlauf schlüpft ihr in die Rolle von Romer Shoal. Er ist ein ehemaliger Gravehikel-Pilot, der sich mit einer Einheit aus Integrationswiderständlern an die Erinnerungen eines einst menschlichen Daseins klammert.

Neben der Singleplayer-Kampagne umfasst „Disintegration“ einen Multiplayer-Part. Dieser beinhaltet drei Modi und sechs verschiedene Maps. Zudem könnt ihr darin zwischen verschiedenen Crews und Spielstilen wählen.

Zum Thema

Nachfolgend könnt ihr euch das neue Video anschauen. Mehr zu „Disintegration“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Disintegration