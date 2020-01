Disintegration: Mehr als 30 Minuten frischer Spielszenen aus dem Sci-Fi-Shooter

In Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN veröffentlichten die Entwickler von V1 Interactive ein neues Gameplay-Video zu "Disintegration". Dieses liefert uns mehr als 30 Minuten frischer Spielszenen aus dem Science-Fiction-Shooter.

Im Sommer des vergangenen Jahres kündigten die Entwickler von V1 Interactive die laufenden Arbeiten am Science-Fiction-Shooter „Disintegration“ an.

Der Shooter wird in Zusammenarbeit mit dem Publishing-Label Private Division veröffentlicht und irgendwann 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erscheinen. In Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN stellten die Macher von V1 Interactive ein umfangreiches Gameplay-Video zu „Disintegration“ bereit. Dieses liefert uns 30 Minuten frische Spielszenen aus dem Science-Fiction-Shooter und ermöglicht somit einen ausführlichen Blick auf das Projekt.

Eine spannende Kampagne und ein dynamischer Multiplayer versprochen

Laut den verantwortlichen Entwicklern von V1 Interactive wird euch „Disintegration“ mit einer „spannenden und packenden Kampagne“ konfrontieren, die einer Achterbahnfahrt gleicht. Darüber hinaus wird uns „Disintegration“ einen dynamischen PvP-Modus bieten, in dem die Spieler in drei verschiedenen Modi die Rollen über Piloten und ihre Crews übernehmen.

„Disintegration“ verfrachtet euch in eine fiktive Zukunft, in der die Menschen nur durch Integration überleben können. Bei diesem Prozess wird das menschliche Gehirn mithilfe eines robotischen Rahmens konserviert. Ihr übernehmt die Kontrolle über den ehemaligen Piloten Romer Shoal, der sich mit einer Einheit aus Integrationswiderständlern an die Erinnerungen eines einst menschlichen Daseins klammert.

Einen konkreten Releasetermin bekam „Disintegration“ bisher nicht spendiert.

