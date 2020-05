Yakuza Like a Dragon: Die Handlung im neuen Trailer thematisiert

In der heutigen Inside Xbox-Episode wurde unter anderem ein frischer Trailer zu "Yakuza: Like a Dragon" präsentiert. In den Mittelpunkt rückte dieses Mal die Geschichte des Gangster-Abenteuers.

"Yakuza: Like a Dragon" erscheint 2020.

Zumindest in Japan wurde „Yakuza: Like a Dragon“ bereits Anfang des Jahres für die PlayStation 4 veröffentlicht. Hiesige PS4-Besitzer sollen im Laufe des Jahres mit dem Titel bedacht werden.

Wie im Rahmen der heutigen Inside Xbox-Ausgabe bekannt gegeben wurde, wird „Yakuza: Like a Dragon“ im Westen nicht nur für die PlayStation 4 veröffentlicht. Stattdessen wurden zudem Umsetzungen für die Xbox One und die Xbox Series X angekündigt. Eine Veröffentlichung auf der PS5 wurde bisher nicht bestätigt. Allerdings dürfte eine entsprechende Ankündigung wohl nur eine Frage der Zeit sein.

Eine Geschichte von Wut und Rache

In „Yakuza: Like a Dragon“ dürfen sich langjährige Fans der Reihe auf gleich mehrere Neuerungen freuen. Zum einen rückt der Titel mit Ichiban Kasuga einen neuen Hauptcharakter in den Fokus. Verraten und dem Tod nahe zurückgelassen von dem Mann, dem er am meisten vertraute, bahnt sich Ichiban Kasuga den Weg zurück ins Leben und sucht nach Mittel und Wegen, Rache zu üben.

Zum Thema: Yakuza 5: Remastered-Version für PS4 veröffentlicht – Launch-Trailer

Auch im spielerischen Bereich warten größere Neuerungen. So wurde beispielsweise das Kampfsystem, das sich in den Vorgängern an klassischen Brawlern orientierte, komplett umgekrempelt. Im kommenden Ableger dürfen sich die Spieler auf ein Kampfsystem im Stile typischer Japano-Rollenspiele freuen. An der offenen Welt und den zahlreichen Nebenaktivitäten, die die Reihe seit jeher auszeichnen, hat sich hingegen nichts geändert.

Anbei der neue Trailer zu „Yakuza: Like a Dragon“, der heute veröffentlicht wurde.

