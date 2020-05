Doom Eternal: Erste Teaser-Bilder zeigen den Kampagnen-DLC

Die Verantwortlichen vom Publisher Bethesda Softworks und dem Entwicklerstudio id Software haben mit ersten Bildern einen kleinen Blick auf den kommenden Kampagnen-DLC für „Doom Eternal“ gewährt. Der DLC ist ein Bestandteil des rund 30 Euro teuren Year One Pass. Dieser Season-Pass beinhaltet zwei Kampagnen-Erweiterungen.

Erster Blick auf Kampagnen-Erweiterung

Von offizieller Seite heißt es zum Season Pass: „Die Legende des Slayers wächst…. Ihr Sieg über die Armeen der Hölle hat die Menschheit vom Rand der Auslöschung zurückgeholt, aber er hatte seinen Preis. Ein Ungleichgewicht der Macht im Himmel erfordert, dass sich der wahre Herrscher dieses Universums erhebt und die Dinge in Ordnung bringt.“

„Führen Sie Krieg in nie zuvor gesehenen Reichen des DOOM-Universums, kämpfen Sie gegen neue Dämonen und setzen Sie neue Fähigkeiten in Ihrem nie endenden Kampf gegen die Mächte des Bösen ein.“

Zum Thema: DOOM Eternal: Accolades-Trailer mit positiven Pressestimmen

Wann die erste Kampagnen-Erweiterung für „Doom Eternal“ auf PS4, Xbox One und PC veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Auch weitere Details zu den Inhalten lassen noch auf sich warten. Die neuen Bilder könnt ihr in der Bildergalerie ansehen. Sie wurden auf dem offiziellen Twitterkanal geteilt.

„Doom Eternal“ könnt ihr seit März dieses Jahres auf PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia spielen. Eine Umsetzung für Nintendo Switch befindet sich noch in Entwicklung. Mehr über den Shooter erfahrt ihr mit den Meldungen in unserer „Doom Eternal“-Übersicht.

