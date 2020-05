Trollhunters Tales of Arcadia: Videospiel zur Netflix-Serie angekündigt

Basierend auf der Netflix-Serie „Trollhunters“ von Dreamworks und Guillermo del Toro haben WayForward und Bandai Namco Entertainment das kommende Spiel „DreamWorks Trollhunters Defenders of Arcadia“ angekündigt.

Trollhunters: Videospiel zur Netflix-Serie

„Trollhunters Defenders of Arcadia“ erscheint am 25. September 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle von Jim Lake Jr.und verfolgen die Mission, die raffinierten Pläne von Porgon zu durchkreuzen. Im lokalen Koop-Modus kann ein Mitspieler die Rolle von Claire übernehmen.

Die „Tales of Arcadia“-Trilogie auf Netflix umfasst die drei Serien „Trollhunters“, „3Below“ und die kommende Serie namens „Wizards“. In „Trollhunters“ steht der Teenager Jim Lake Jr. im Fokus, der ein Amulett findet und damit Zugang zu einem geheimen Reich voller Trolle und anderer magischer Kreaturen erhält. Die Vorstadt-Teenager müssen die „normale“ Welt vor den Kreaturen schützen, die aus dem anderen Reich kommen.

Spielerisch handelt es sich bei „Trollhunters Defenders of Arcadia“ um einen 2,5D-Action-Adventure-Plattformer. Die Handlung wird in beiden Welten der Serie angesiedelt sein. Letztendlich wird eine eigenständige Geschichte erzählt, sodass bis auf das Setting und die Charaktere offenbar kein Story-Zusammenhang mit den Netflix-Sendungen besteht.

Mehr: Castlevania: Netflix bestätigt vierte Staffel

Die Macher versprechen in der Feature-Übersicht „eine originelle Geschichte“, in der die Spieler als als Jim Lake Jr. die Welt der Trolljäger erkunden und versuchen, die Zeitpokalypse aufzuhalten. Dabei begegnen sie bekannten Gesichtern aus der Erfolgsserie. Als Held von Arkadien verbessern die Spieler ihre Rüstung und Fähigkeiten, um immer mächtiger zu werden.

Der nachfolgende Trailer und die Bilder gewähren einen ersten Blick auf das Spielgeschehen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Trollhunters Defenders of Arcadia