Destroy All Humans: Neuer Trailer zum Remake zeigt Anfang auf der Turnipseed Farm

Mit dem Remake „Destroy All Humans“ können Fans nochmals in die Haut von Crypto schlüpfen, um die Erde zu erkunden und Zerstörung zu bringen. Im neuen Trailer zeigen die Macher nochmals einige Szenen vom Anfang des Spiels.

Der Publisher THQ Nordic und das Entwicklerstudio Black Forest Games haben einen neuen Trailer zur kommenden Neuauflage „Destroy All Humans!“ veröffentlicht. Im frischen Trailer sehen wir einige Szenen aus dem Anfang des Spiels, als der Protagonist Crypto die ersten Erfahrungen auf der Erde macht.

Willkommen auf der Erde

Crypto landet auf der Turnipseed Farm, wo er Bekanntschaft mit den Erdlingen macht und natürlich jede Menge Chaos anrichtet. Die weiteren Szenen seht ihr im eingebundenen Trailer weiter unten. Zusammenhängendes Gameplay-Material aus eine Messe-Demo könnt ihr hinter diesem Link ansehen.

Die Außerirdischen der Rasse der Furon haben aufgrund diverser nuklearer Kriege ihre Fähigkeit zur Fortpflanzung verloren. Aufgrund eines Vorfalls in weiter Vergangenheit tragen die Menschen jedoch Furon-DNA. Die Furon sehen in den Menschen deshalb die Chance, ihren Fortbestand zu sichern.

In „Destroy All Humans“ erkunden die Spieler in der Rolle des Außerirdischen Crypto idyllische US-Städte der 1950er Jahre zu erkunden und die Gedanken ihrer Bürger zu lesen, um ihre geheimen Wünsche aufzudecken. Wenn ihr genug erfahren habt, können dieselben Städte mit dem mächtigen Todesstrahl eurer fliegenden Untertasse in Schutt und Asche gelegt werden.

Zum Thema: Destroy All Humans: Termin und Trailer zum Remake enthüllt

Das Remake ist komplett inhaltsgetreu dem 2005 veröffentlichten Original nachempfunden. Die Open-World-Inhalte wurden jedoch vergrößert, um die Wiederspielbarkeit und die Spielzeit zu vergrößern. Darüber hinaus wurden diverse Verbesserungen eingeführt, um die Spielbarkeit zu optimieren.

„Destroy All Humans“ erscheint am 28. Juli 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Nachfolgend könnt ihr den frischen Trailer ansehen.

