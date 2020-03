Destroy All Humans!: Neues Gameplay-Material von der PAX

Bevor das Remake von „Destroy All Humans!“ erscheint, erreichen uns weitere Gameplay-Szenen von der PAX East 2020, die am vergangen Wochenende stattfand.

THQ Nordic und Black Forest Games haben das Remake von „Destroy All Humans!“ im Rahmen der PAX East 2020 in einer spielbaren Form präsentiert. Mit einem Gameplay-Video können wir einen Blick auf das Remake werfen. Das weiter unten eingebundene Video zeigt rund 14 Minuten der Messe-Demo.

Die „Destroy All Humans!“-Neuauflage soll 2020 für PS4, Xbox One, PC und Stadia veröffentlicht werden. Ein Veröffentlichungstermin steht aber noch nicht fest. Neben der Standard-Ausgabe können sich Fans über mehrere Sammlerausgaben freuen. Die Crypto-137 Edition ist mit einem Preis von 399,99 Euro die teuerste. Enthalten ist unter anderem eine 60 Zentimeter große Crypto-Figur. Mehr erfahrt ihr hinter dem Link.

Das Remake ist zu 100 Prozent inhaltsgetreu dem 2005 veröffentlichten Original nachempfunden, betonten die Entwickler bereits. Allerdings erwarten die Entwickler von Black Forest Games, dass die Open-World-Inhalte die Wiederspielbarkeit und die Spielzeit vergrößert werden.

Das bedeutet, die Spieler übernehmen in „Destroy All Humans!“ die Kontrolle über das Alien Cryptosporidium 137. Die Außerirdischen der Rasse der Furon haben aufgrund diverser nuklearer Kriege ihre Fähigkeit zur Fortpflanzung verlor. Aufgrund eines Vorfalls in weiter Vergangenheit tragen die Menschen jedoch Furon-DNA, womit die Furon mit den Menschen die Chance sehen, ihren Fortbestand zu sichern.

