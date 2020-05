Call of Duty Black Ops 4: Gameplay aus der gestrichenen Kampagne aufgetaucht

"Call of Duty: Black Ops 4" wurde ohne eine Singleplayer-Kampagne veröffentlicht.

Im Oktober 2018 veröffentlichten Activision und die Entwickler den First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops 4“ für die Konsolen und den PC.

Zu den Besonderheiten des Titels gehörte die Tatsache, dass sich die Verantwortlichen von Treyarch im Laufe der Entwicklung dazu entschlossen, die Arbeiten an der klassischen Singleplayer-Kampagne einzustellen und sich bei „Call of Duty: Black Ops 4“ voll und ganz auf die verschiedenen Mehrspieler-Modi zu konzentrieren. Eine Design-Entscheidung, die seinerzeit gemischtes Feedback hervorrief.

Geleaktes Video zeigt die Kampagne

Auf der Online-Plattform Reddit tauchte vor ein paar Stunden ein Video auf, das rund zwei Minuten Gameplay-Material aus der Singleplayer-Kampagne von „Call of Duty: Black Ops 4“ zeigt. Allem Anschein nach stammen die präsentierten Spielszenen aus der Alpha-Version des Shooters. Zu sehen sind unter anderem die angedachte Benutzeroberfläche sowie diverse Feuergefechte.

„Call of Duty: Black Ops 4“ wurde seinerzeit für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Bisher unbestätigten Berichten zufolge arbeiten die Entwickler von Treyarch derzeit an „Call of Duty: Black Ops – Cold War“, das sowohl für die aktuellen Plattformen als auch die neue Konsolen-Generation in Form der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X veröffentlicht wird.

Activision und Treyarch wollten die Gerüchte um „Call of Duty: Black Ops – Cold War“ bisher allerdings nicht kommentieren.

