SteamDolls: Neues Metroidvania mit David Hayter jetzt auf Kickstarter

Mit "SteamDolls" haben die Verantwortlichen von The Shady Gentlemen ein interessantes Steampunk-Metroidvania vorgestellt, in dem David Hayter eine Sprechrolle übernehmen soll.

Die Entwickler der The Shady Gentlemen haben mit „SteamDolls“ ein interessantes Steampunk-Metroidvania vorgestellt, dessen Entwicklung im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne finanziert werden soll.

Action, Erkundung, Stealth und Blut

n der Ankündigung wird eine vier Worte lange Kurzbeschreibung geteilt: Action, Erkundung, Stealth und Blut. Einen ersten Trailer seht ihr weiter unten im Artikel.

Als weiteren Aufhänger geben die Macher bekannt, dass auch der für die „Metal Gear Solid“-Rolle als Big Boss und Solid Snake bekannte David Hayter die Sprechrolle für den Hauptcharakter in dem Titel übernehmen soll.

Spielerisch gibt es offenbar mehrere Möglichkeiten ans Ziel zu gelangen. So können die Spieler mit aller Gewalt vorgehen oder sich in den Schatten versteckt halten, um verdeckt vorzugehen.

„Sprengen Sie sich Ihren Weg zum Ziel oder halten Sie sich an die Schatten und führen Sie gewalttätige Morde an ahnungslosen Wachen durch, während Sie mit den gespenstischen Erscheinungen einer hypnotisierenden Hexe kämpfen, um die Wahrheit über eine Verschwörung zu enthüllen, die das Fundament der Welt erschüttern könnte.“

Laut den Machern ist „SteamDolls“ von Titeln wie „Castlevania“ und „Hollow Knight“ inspiriert. Weitere Einflüsse brachten auch „Dead Cells“ und „Bloodborne“ sowie „Dishonored“. Der Titel versetzt die Spieler in eine labyrinthische Stadt, voller Geheimnisse und Wahnsinn.

„SteamDolls: Order of Chaos“ befindet sich für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC in Entwicklung. Der Titel soll 2021 veröffentlicht werden. Ausführlichere Details und die Möglichkeit für die Unterstützung der Kickstarter-Kampagne findet ihr hinter dem Link.

Am ersten Tag hat das Team bereits 10.478 Euro vom geplanten Finanzierungsziel von 30.000 Euro einsammeln können. Es scheint, als ob das Ziel in den verbleibenden 29 Tagen kein Problem darstellen sollte. Beim Erreichen des Stretch-Goals von 38.500 Euro soll David Hayter als für das gesamte Spiel engagiert werden.



