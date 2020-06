The Last of Us: Erster Regisseur der TV-Serie bestätigt

Im März dieses Jahres kündigte HBO eine TV-Serie zu "The Last of Us" an. In der Zwischenzeit wurde auch ein erster Regisseur bestätigt, der an der TV-Serie mitwirken wird.

"The Last of Us" bekommt eine TV-Serie spendiert.

Im März dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass HBO an einer TV-Serie zu „The Last of Us“ arbeitet, die zu einem bisher nicht näher genannten Termin ausgestrahlt wird.

Zum Start in die neue Woche erreichten uns frische Details zur TV-Serie von „The Last of Us“. Wie bekannt gegeben wurde, wurde mit Johan Renck ein erster Regisseur verpflichtet. Johan Renck wird als Executive-Producer fungieren und zumindest bei der Pilotfolge von „The Last of Us“ Regie führen. In der Vergangenheit wirkte Renck als Regisseur an TV-Serien wie „Chernobyl“, „Vikings“, „Breaking Bad“ oder „The Walking Dead“ mit.

Produktion der Serie läuft in den nächsten Monaten an

Allzu viele Informationen zur TV-Serie von „The Last of Us“ erreichten uns bisher nicht. So wurde im Rahmen der offiziellen Ankündigung der Serie lediglich darauf hingewiesen, dass die Produktion der TV-Serie erst nach der Veröffentlichung von „The Last of Us: Part 2“ anlaufen wird. Hierzulande wird der Nachfolger ab dem 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

„Wir können nicht sofort damit anfangen, weil sie das zweite Spiel noch zu Ende machen müssen. Wir reden schon seit Monaten darüber, kleine Pläne und Dinge. Wir werden uns voll und ganz darauf stürzen, sobald sie ihre letzte Arbeit an der Fortsetzung abgeschlossen haben. Hoffentlich gibt es an dieser Front noch aufregendere Neuigkeiten, denn es ist etwas, bei dem wir beide motiviert sind, es im Fernsehen zu sehen“, hieß es im März.

